Жена Медведчука Марченко владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций телеканала "ТЕТ"

Жена председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя", депутата Верховной Рады Виктора Медведчука Оксана Марченко владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций телеканала "ТЕТ".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Медведчука на сайте партии, передают Українськi Новини.

"Оксана Марченко владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций телеканала "ТЕТ", - сказано в нем.

Адвокат Игорь Кириленко, представляющий интересы Медведчука, сообщил, что общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гармония", собственником которого до марта 2016 года был Медведчук, а в марте 2016 стала Марченко, в январе 2012 года приобрело по лицензии Национального банка 100% акций кипрской компании "Бересинтио Инвестментс Лтд".

В феврале 2012 года компания "Бересинтио Инвестментс Лтд" купила у компании "Инвесис Инвестментс Лтд" 100% акций компании "Ларома Венчуриз Лтд", которая владела и продолжает владеть по сегодняшний день 33,33% акций компании "Болвик Венчуриз Лтд", а компания "Болвик Венчуриз Лтд" владеет 49,999% акций компании "Алстром Бизнес Корп", которая, в свою очередь, владеет долями телеканала "1+1" и телеканала "ТЕТ".

В дальнейшем собственником 100% акций компании "Ларома Венчуриз Лтд" стала компания "Селкоривия Венчерс Лтд", которая принадлежит Оксане Марченко.

Как сообщали Українськi Новини, "1+1 медиа" проверяет информацию о владении женой председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя", депутата Верховной Рады Виктора Медведчука Оксаной Марченко долей в структуре собственности телеканала "1+1".

Также Оксана Марченко владеет нефтяным бизнесом в России.