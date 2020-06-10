Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, – "Схемы"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который ранее потребовал уволить и.о. министра образования за организацию конкурса рисунка дивизии СС "Галичина" с нацистской символикой, указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Перший").

Согласно информации, которую указал Медведчук, его жена телеведущая Оксана Марченко - конечный бенефициарный владелец компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов. Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", говорится в сообщении о структуре собственности на сайте канала 1+1 по состоянию на 2 марта 2020 года. В этом же сообщении указано, что эту компанию контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Медведчука.

Другим крупным совладельцем 1+1 является Игорь Коломойский, указано на сайте канала.

Также кипрская фирма, задекларированная Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы, 2+2 (ООО "Гравис-Кино"). По ряду компаний, она контролирует долю размером 24,51%, говорится в отчете на сайте этого телеканала, опубликованном 16 марта. Как и в случае с 1 + 1, на официальном сайте телеканала 2+2 указано, что компания Bolvik Ventures LTD контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Медведчука.

В то же время, в структуре собственности другого телеканала, входящего в группу, Плюсплюс (ООО "УнианТБ"), Bolvik Ventures не фигурирует. Телеканал ТЕТ (ЗАО "ТК "ТЕТ") структуру собственности не обнародовал.

"Схемы" обратились для получения комментария к совладельцу группы каналов 1+1 бизнесмену Игорю Коломойскому.

Во время телефонного разговора Коломойский отметил, что информация о доле семьи Медведчуков в структуре "Студии 1+1" для него новость. "Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть, почему сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?", - отметил бизнесмен.

На уточняющий вопрос, комфортно Коломойскому быть партнером семьи Медведчуков, бизнесмен отметил: "А мне какая разница? Он не единственный владелец. Зачем обсуждать - комфортно ли не комфортно, если это от меня не зависит? Если Суркис продал Медведчуку. Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то раньше там был Суркис. Теперь в декларации написали, что владелец Марченко. Надо выяснить, на какую долю, сколько акций. Там же не написано ничего ... Кстати, я никогда не разделял Медведчука и Суркиса. Я всегда считал, что они вместе. По каким активам и в каком соотношении - это уже другой вопрос".

Как сообщали Українські Новини, также Оксана Марченко владеет нефтяным бизнесом в России.