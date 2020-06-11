Шмыгаль хочет создать госавиаперевозчика, несмотря на карантинный кризис

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает обоснованным создание государственного авиаперевозчика, несмотря на кризис в отрасли из-за пандемии COVID-19.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Абсолютно реалистичное задание, которое не является каким-то заоблачным проектом, этот тот проект, который во многих странах реализован, и мы его реализуем. И вообще, в кризисное время авиатранспортной отрасли - это хорошая возможность для Украины создать такого внутреннего авиаперевозчика", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что на данный момент Министерство инфраструктуры разработало концепт перевозчика с привлечением конструкторского бюро "Антонов" и всех возможных заинтересованных сторон.

Также, по словам Шмыгаля, разрабатывается бизнес-план создания авиакомпании и изучается возможность привлечения международных партнеров.

Премьер-министр считает, что новый госавиаперевозчик создаст большое количество рабочих мест и стимулирует развитие внутренних авиаперевозок.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Президент Владимир Зеленский заявил, что мечтает о создании в Украине государственной авиационной компании и заверяет, что государство готово выделить необходимые на эти нужды средства.

Европейская комиссия (ЕК) обнародовала свои предложения, направленные на обеспечение безопасности авиапутешествий во время пандемии коронавируса. Пассажиры должны носить маски, а в аэропортах не должно быть скопления людей.