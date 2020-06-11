Шмигаль хоче створити державіаперевізника, попри карантинну кризу

Попри кризу в галузі авіації через пандемію COVID-19, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає обґрунтованим створення державного авіаперевізника.

Про це він повідомив в ході пресконференції, передають Українські Новини.

"Абсолютно реалістичне завдання, яке не є якимось позахмарними проєктом, це той проєкт, який у багатьох країнах реалізований, і ми його реалізуємо. І взагалі, в кризовий час авіатранспортної галузі - це хороша можливість для України створити такого внутрішнього авіаперевізника", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що на цей час Міністерство інфраструктури розробило концепт перевізника із залученням конструкторського бюро "Антонов" і всіх можливих зацікавлених сторін.

Також, за словами Шмигаля, розробляється бізнес-план створення авіакомпанії і вивчається можливість залучення міжнародних партнерів.

Прем'єр-міністр вважає, що новий державіаперевізник створить велику кількість робочих місць і стимулює розвиток внутрішніх авіаперевезень.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні Президент Володимир Зеленський заявив і запевнив, що держава готова виділити необхідні на ці потреби кошти.

Європейська комісія (ЄК) оприлюднила свої пропозиції, спрямовані на забезпечення безпеки авіаподорожей під час пандемії коронавірусу. Пасажири повинні носити маски, а в аеропортах не повинно бути скупчення людей.