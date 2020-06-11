Шмыгаль прогнозирует введение нулевого декларирования до 2021

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует введение нулевого декларирования до конца текущего года.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной 100 дням со дня назначения правительства, передают Українськi Новини.

"Мы работаем над тем, чтобы ввести это (нулевую декларацию) как элемент привлечения дополнительного капитала в экономику страны. Поэтому мы планируем это делать в этом году", - сказал он.

При этом премьер добавил, что общий дефицит по году в обновленном бюджете составляет около 300 млрд гривен.

"Секвестр не предусматривается, мы в марте осуществили перераспределение бюджета", - отметил Шмыгаль.

Как сообщали Українські Новини, вопрос о введении нулевого декларирования рассматривался правительством с 2015 года. В парламент вносились соответствующие законопроекты, однако не были приняты.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста для украинцев.

Кроме того, Денис Шмыгаль заявляет, что меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не предусматривает повышения коммунальных тарифов для населения.