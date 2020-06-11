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11 июня 2020, четверг, 15:38 72
Налоги 2020-06-11T16:45:02+03:00
Українські Новини
Шмыгаль прогнозирует введение нулевого декларирования до 2021

Шмыгаль прогнозирует введение нулевого декларирования до 2021

Кира Молчанова
Налоги, Премьер-министр, нулевая декларация, Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует введение нулевого декларирования до конца текущего года.

 Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной 100 дням со дня назначения правительства, передают Українськi Новини.

 "Мы работаем над тем, чтобы ввести это (нулевую декларацию) как элемент привлечения дополнительного капитала в экономику страны. Поэтому мы планируем это делать в этом году", - сказал он.

 При этом премьер добавил, что общий дефицит по году в обновленном бюджете составляет около 300 млрд гривен.

 "Секвестр не предусматривается, мы в марте осуществили перераспределение бюджета", - отметил Шмыгаль.

Как сообщали Українські Новини, вопрос о введении нулевого декларирования рассматривался правительством с 2015 года. В парламент вносились соответствующие законопроекты, однако не были приняты.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста для украинцев.

Кроме того, Денис Шмыгаль заявляет, что меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не предусматривает повышения коммунальных тарифов для населения.

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