Аномальная жара, местами ливни и шквалы. Прогноз погоды на 12 июня

12 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +32…+34 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +26…+31 градус. В Карпатах умеренный дождь, местами сильный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +15…+20 градусов. В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов. В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов. В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +29…+34 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +29…+34 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +31…+36 градусов. На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +26…+31 градус. В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +24…+29 градусов. В Ялте ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +24…+26 градусов. 11 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20…+25 градусов, в Днепре возле Киева +18 градусов. Как сообщали Українські Новини, погода летом на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно. Также Українські Новини писали, как уберечь себя и близких от экстремальной жары летом.