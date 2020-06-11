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11 июня 2020, четверг, 21:00 75
Общество 2020-06-11T21:00:01+03:00
Українські Новини
Аномальная жара, местами ливни и шквалы. Прогноз погоды на 12 июня

Аномальная жара, местами ливни и шквалы. Прогноз погоды на 12 июня

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

12 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +32…+34 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +26…+31 градус.

В Карпатах умеренный дождь, местами сильный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +29…+34 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +29…+34 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +31…+36 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +26…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +24…+29 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +24…+26 градусов.

11 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20…+25 градусов, в Днепре возле Киева +18 градусов.

Как сообщали Українські Новини, погода летом на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

Также Українські Новини писали, как уберечь себя и близких от экстремальной жары летом.

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