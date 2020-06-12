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12 июня 2020, пятница, 06:45 145
Финансы 2020-06-12T07:15:02+03:00
Українські Новини
С 1 июля подымают минимальную пенсию на 74 гривен. Сколько получат пенсионеры

С 1 июля подымают минимальную пенсию на 74 гривен. Сколько получат пенсионеры

Ирина Николенко
Пенсии, Повышение пенсий, пенсии 2020, пенсии в Украине
С 1 июля минимальную пенсию подымают до 1712 грн. Фото: dobrepole.com.ua
С 1 июля минимальную пенсию подымают до 1712 грн. Фото: dobrepole.com.ua

В связи с тем, что с 1 июля в Украине повышают прожиточный минимум увеличат до 1712 для нетрудоспособных лиц, подымут и минимальные пенсии. Ежемесячные социальные выплаты для пенсионеров повысят на 74 гривны, передают Українські Новини.

Минимальную пенсию с 1 июля повысят с 1638 до 1712 гривен (на 74 гривен).

Кроме того, пересчитают и выплаты для нетрудоспособных лиц за сверхнормативный стаж. Если пенсионер имеет стаж более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, то он получает дополнительно 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый дополнительный год (сейчас это 16,38 гривен). То есть, с 1 июля надбавка составит уже 17,12 гривен.

Следующее повышение пенсий ожидается в декабре 2020 года. С 1 декабря минимальные пенсии вырастут на 57 гривен и для минимальной пенсии достигнут 1769 грн.

Ранее Українські Новини сообщали, Верховная рада повысила ежемесячные выплаты до 40% от размера прожиточного минимума для пенсионеров от 80 лет.

Кабинет Министров выделил 3 млрд гривен помощи по безработице Фонду общеобязательного государственного социального страхования.

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