Олимпийские игры в Токио проведут по "упрощенному сценарию"

Летние Олимпийские игры в Токио, которые перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса, проведут по упрощенносу сценарию. Об этом заявил исполнительный директор Игр-2020 Тоширо Муто, передает BBC Украина.

Как заявил Тоширо Муто, Олимпиаду проведут в максимально скромных масштабах из-за мер предосторожности от коронавируса. Отмечается, что организаторы Олимпиады работают над более чем 200 идеями для упрощения и сокращения расходов.

Исполнительный директор также отметил, что организаторы не исключили уменьшения количества болельщиков, однако график спортивных соревнований пока остается неизменным.

Отмечается, что председатель организационного комитета Токио-2020 Иосиро Мори отказался обсуждать возможность полной отмены Игр.

"Неправильно обсуждать предположения, основанные на гипотетическом сценарии, поэтому наша позиция – вообще не рассматривать вопрос об отмене Игр", – сказал он.

Как сообщали Українські Новини, ранее президент комитета Олимпийских игр Томас Бах заявил о том, что Олимпийские игры в 2021 году также могут не состояться.