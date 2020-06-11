Ресторанные сети вынуждены закрываться: пивоварня "Ципа" закроет четверть своих заведений

Гуцульская крафтовая пивоварня "Цыпа" рассматривает возможность закрытия 20-25% заведений общественного питания из-за карантина.

Об этом сообщил генеральный директор и основатель пивоварни Александр Шаталов в интервью Українським Новинам.

"Закроем где-то 20-25%. И такая ситуация приблизительно у каждой ресторанной сети", - сказал он.

Шаталов отметил, что такой шаг связан с невозможностью договориться с частью арендодателей об отсрочке платежей или уменьшении арендной платы.

По его мнению, государство могло бы помочь урегулировать отношения арендодателей и арендаторов в период карантина.

На данный момент идет дискуссия о том, какой должна быть плата за аренду помещений, однако, по мнению Шаталова, окончательное решение арендодатели смогут принять спустя месяц после открытия летних площадок в заведениях.

Как сообщали Українськi Новини, Шаталов заявляет, что большинство крафтовых пивоварен, в том числе его пивоварня, приостановили производство и потеряли 90% каналов сбыта в период карантина.

Пивоварня "Цыпа" основана в селе Квасы в Закарпатской области, она также занимается реализацией кофе и сыра.

Ранее сообщалось, что малые пивоварни просят отменить акциз и лицензию из-за убытков от карантина.

Американцы во второй раз внесли украинскую крафтовую пивоварню Ципа в список лучших в мире.