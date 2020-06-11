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11 июня 2020, четверг, 11:25 973
Президент 2020-06-11T11:45:01+03:00
Українські Новини
Главная ошибка Порошенко в том, что он считает себя президентом Украины, — Зеленский

Главная ошибка Порошенко в том, что он считает себя президентом Украины, — Зеленский

Валерия Драгомирова
Президент, Владимир Зеленский, Порошенко Петр
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба

Президент Владимир Зеленский уверен, что Петр Порошенко, которому сообщили о подозрении, не может воспринять никого другого, кроме себя, в качестве главы государства.

Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда", передают Українськi Новини.

"Я считаю, что его главная ошибка, что он считает себя президентом Украины. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, кто что-то там сделал для Украины, а все остальные никто. Так оно и будет, поверьте мне", - сказал он.

На вопрос о том, хотел ли бы Зеленский, чтобы Порошенко сидел в тюрьме, он не ответил прямо.

"(Это) вопросы, на которые могут ответить только правоохранительные органы. Ну, как я могу решать - я что ему, суд? Ну, давайте серьезно. Человек должен "сидеть", если есть за что "сидеть". Вот и все. А за что "сидеть", устанавливают правоохранительные органы, затем приговор выносит суд", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко заявил, что Венедиктова получила четкое указание от Зеленского по его преследованию. 

Ранее Зеленский встретился один на один с Порошенко перед принятием земельной реформы. 

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