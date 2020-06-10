Платформа Бойко обвинила Зеленского в плагиате законопроекта о референдуме

Партия "Оппозиционная платформа - За життя" считает законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум, внесенный Президентом Владимиром Зеленским 9 июня в Верховную Раду, не соответствующим Конституции и содержащим признаки плагиата.

Об этом говорится на сайте партии, передают Українськi Новини.

"Анализ основных положений Законопроекта указывает на его несоответствие нормам Конституции Украины, гарантирующим полноту власти народа и его право на управление государственными делами (статьи 5 и 38 Основного Закона Украины), а само содержание Законопроекта имеет признаки плагиата", - говорится в нем.

При этом отмечается, что в парламенте ранее была создана рабочая группа для разработки проектов законов по вопросам народовластия, которая занималась разработкой законопроекта о всеукраинском референдуме, и его текст для общественного обсуждения был обнародовал на сайте Верховной Рады, также направлен председателем Рады Дмитрием Разумковым для оценки Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Однако зарегистрирован соответствующий законопроект был Зеленским.

"В связи с этим необходимо отметить, что Верховная Рада Украины (ее органы) не является подрядной организацией Президента Украины по подготовке его законодательных инициатив, а молчаливое использование законодательных разработок народных депутатов Украины ‒ это плагиат, что неприемлемо в правовом государстве, в котором конституционно определен принцип разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную (статья 6). При этом в силу статьи 93 Конституции Украины народные депутаты Украины, как и глава государства, являются самостоятельными субъектами законодательной инициативы", - отмечается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что положения части первой ст. 3 законопроекта о референдуме, определяющие его предмет, нивелируют право народа как единственного источника власти на управление государственными делами, в том числе на принятие новой Конституции, законов, внесение изменений в законы на всеукраинском референдуме, тем самым сужают содержание и объем существующих прав граждан, что противоречит части третьей ст. 22 Конституции.

Неконституционность законопроекта также объясняется тем, что в Конституции закреплено, что референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии, а внесенным Зеленским законопроектом о референдуме расширяется перечень вопросов, которые не могут быть предметом такого референдума.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июня Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде принять законопроект о всеукраинском референдуме.

Также Зеленский предлагает, чтобы всеукраинский референдум мог отменять принятые Радой законы