Жизнь переходит онлайн. В Офисе президента рассказали, сколько населенных пунктов покрыты связью 4G

Офис Президента заявляет, что в мае к сетям 4G было подключено 1,2 тыс. населенных пунктов, в то время как такая связь уже есть в почти половине городов и сел.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передают Українськi Новини.

"Операторы мобильной связи продолжают активно подключать украинские населенные пункты к 4G. В мае к сетям 4G было подключено 1 188 пунктов. Из них 723 получили 4G впервые, а у других появилась альтернатива в выборе услуг 4G от разных операторов", - говорится в нем.

Указано, что быстрее обеспечить максимальное покрытие страны качественной связью возможно благодаря развертыванию сетей 4G.

"Жизнь изменилась, она больше перешла в онлайн. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны. Технологически это, конечно, сложно, но нам нужно научиться реагировать на новые вызовы, чтобы защитить страну от новых потрясений. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной", - сказал Президент Владимир Зеленский.

Согласно сообщению, всего по состоянию на май 2020 года связь 4G имеется в 16 205 населенных пунктах.

Это 57% от их общего количества.

"Сейчас базовые станции операторов работают в основном в диапазоне 1800 МГц. Но уже в июле они начнут развертывание сетей 4G в диапазоне 900 МГц. Это позволит покрывать одной базовой станцией большую территорию. Итак, ждем еще более быстрые темпы развития сетей 4G", - сказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как сообщали Українськi Новини, 29 мая телекоммуникационный оператор "Укртелеком" провел работы по устранению последствий технического сбоя в сети доступа к интернету.

Полтавщина стала первой областью, подписавшей Меморандум об обеспечении покрытием 4G.