Кабмин обязал предприятия ТКЭ использовать прошлую среднюю цену на газ

Кабинет Министров обязал предприятия тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) использовать среднюю цену на газ в прошлый отопительный сезон в размере 4 048 гривен/тыс. куб. м при формировании тарифа на отопление.

Данное решение было принято на заседании Кабмина 10 июня, передают Українські Новини.

"В условиях функционирования рынка природного газа его стоимость для предприятий теплопоставки меняется ежемесячно, в таких условиях возникает вопрос касательно объективного планирования расходов на приобретение энергоносителей и включения этих расходов в состав тарифов", - сказал в ходе заседания Кабмина министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Он отметил, что, учитывая то, что расходы на энергоносители занимают в структуре себестоимости тепловой энергии 80-85%, любое изменение, как в сторону увеличения, так в сторону снижения, будет приводить к несоответствию фактических расходов запланированным, которые включены в тарифы.

"Одним из ключевых изменений, что предлагаются, является предоставление возможности предприятиям ТКЭ при формировании тарифов использовать среднюю цену природного газа, которая сформировалась на протяжении прошлого отопительного сезона, - 4 048 гривен/тыс. куб. м газа", - сказал Чернышов.

Также Кабмин установил обязанность для предприятий ТКЭ после завершения отопительного периода осуществлять анализ расходов и пересчитывать стоимость тепловой энергии, чтобы отобразить разницу, которая возникнет в тарифах следующего периода.

Кроме того, Чернышов подчеркнул, что предложенный подход не приведет к повышению тарифов, так как сегодня в тарифах большинства предприятий ТКЭ учтена цена газа в 6 235 гривен/тыс. куб. м.

"Такой подход позволяет сбалансировать интересы как предприятий поставки тепла, так и потребителей тепловой энергии и коммунальных услуг", - подытожил он.

Как сообщали Українськi Новини, снижение тарифов на отопление в отопительном сезоне 2020/2021 годов возможно при сохранении цены природного газа на уровне средней цены прошлого отопительного сезона, которая составила 4 048,5 гривен за 1 тыс. куб. м.

Проект меморандума между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает отсутствие продления специальных обязательств по продаже газа, в том числе и населению, и ежегодный пересмотр тарифов на отопление до начала отопительного сезона