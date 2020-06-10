подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин обязал предприятия ТКЭ использовать прошлую среднюю цену на газ
10 июня 2020, среда, 19:48 42
Политика 2020-06-10T20:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмин обязал предприятия ТКЭ использовать прошлую среднюю цену на газ

Кабмин обязал предприятия ТКЭ использовать прошлую среднюю цену на газ

Кира Молчанова
Отопление. Фото: Pixabay
Отопление. Фото: Pixabay

Кабинет Министров обязал предприятия тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) использовать среднюю цену на газ в прошлый отопительный сезон в размере 4 048 гривен/тыс. куб. м при формировании тарифа на отопление.

Данное решение было принято на заседании Кабмина 10 июня, передают Українські Новини.

"В условиях функционирования рынка природного газа его стоимость для предприятий теплопоставки меняется ежемесячно, в таких условиях возникает вопрос касательно объективного планирования расходов на приобретение энергоносителей и включения этих расходов в состав тарифов", - сказал в ходе заседания Кабмина министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Он отметил, что, учитывая то, что расходы на энергоносители занимают в структуре себестоимости тепловой энергии 80-85%, любое изменение, как в сторону увеличения, так в сторону снижения, будет приводить к несоответствию фактических расходов запланированным, которые включены в тарифы.

"Одним из ключевых изменений, что предлагаются, является предоставление возможности предприятиям ТКЭ при формировании тарифов использовать среднюю цену природного газа, которая сформировалась на протяжении прошлого отопительного сезона, - 4 048 гривен/тыс. куб. м газа", - сказал Чернышов.

Также Кабмин установил обязанность для предприятий ТКЭ после завершения отопительного периода осуществлять анализ расходов и пересчитывать стоимость тепловой энергии, чтобы отобразить разницу, которая возникнет в тарифах следующего периода.

Кроме того, Чернышов подчеркнул, что предложенный подход не приведет к повышению тарифов, так как сегодня в тарифах большинства предприятий ТКЭ учтена цена газа в 6 235 гривен/тыс. куб. м.

"Такой подход позволяет сбалансировать интересы как предприятий поставки тепла, так и потребителей тепловой энергии и коммунальных услуг", - подытожил он.

Как сообщали Українськi Новини, снижение тарифов на отопление в отопительном сезоне 2020/2021 годов возможно при сохранении цены природного газа на уровне средней цены прошлого отопительного сезона, которая составила 4 048,5 гривен за 1 тыс. куб. м.

Проект меморандума между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает отсутствие продления специальных обязательств по продаже газа, в том числе и населению, и ежегодный пересмотр тарифов на отопление до начала отопительного сезона

Больше новостей о:

Подозрение Порошенко касается незаконного назначения замглавы Службы внешней разведки
Украина получила €500 млн макрофинансовой помощи ЕС
Новости
Германия окончательно отменит пограничный контроль на следующей неделе 20:30
Медведчук задекларировал долю в телеканалах 1+1 и 2+2, – "Схемы" 20:28
В Офисе генпрокурора идеолог "армовира" Порошенко говорил на русском 20:07 Видео
В Лондоне начали сносить памятники, оскорбляющие чувства темнокожих 20:02
В Центре общественного здоровья рассказали, как кондиционер влияет на распространение коронавируса 20:00
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования 23:49
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах 12:52
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты 12:42
больше новостей
В Киевской области останется в пять раз меньше районов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok