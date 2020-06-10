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10 июня 2020, среда, 19:16 47
Бизнес 2020-06-10T19:18:21+03:00
Українські Новини
Киевские сушки и пряники поехали в Соединенное Королевство. "Киевхлеб" начал экспорт продукции в Великобритани

Киевские сушки и пряники поехали в Соединенное Королевство. "Киевхлеб" начал экспорт продукции в Великобританию

Кира Молчанова
Экспорт, Киевхлеб, Бубли, ПАО
Сушки. Фото: Pixabay
Сушки. Фото: Pixabay

Крупнейший производитель хлеба и хлебобулочных изделий компания "Киевхлеб" (Киев) начал экспорт своей продукции в Великобританию.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Первая партия объемом 4 тонны была отправлена в Соединенное Королевство на минувшей неделе", - сказано в нем.

Руководитель экспортного управления компании Александр Микитенко отметил, что были экспортированы сушки, соломка, пряники, печенье и крендели нескольких видов.

Компания планирует нарастить экспорт в эту страну на 25% и выйти на объемы поставок в среднем 10-15 тонн ежемесячно до конца 2020 года.

Также Микитенко заявил, что до 2021 года "Киевхлеб" намерен открыть еще 5 новых направлений экспорта.

На данный момент компания экспортирует продукцию в более, чем 28 стран, преимущественно в Европе, а также в Азии и Северной Америке.

Общий объем экспортных поставок продукции длительного хранения составляет около 1 500 тонн в год.

Ежедневно "Киевхлеб" изготовляет до 400 тонн хлеба и 10 тонн хлебобулочных изделий на 9 производственных площадках в Киеве и области.

Ассортимент продукции насчитывает более 250 наименований.

17,2% акций ПАО "Киевхлеб" принадлежит ОАО "Хлеб Киева" (Киев), 19,93% - Green Cliff Asset Management Ltd, 19,99% - Amo Capital Partners Ltd (обе - Великобритания).

Конечными бенефициарами ПАО "Киевхлеб" являются гражданин Израиля Александр Волченко и гражданин Великобритании Родес Марк.

Как сообщали Українськi Новини, реальные объемы экспорта Украиной зерна с начала 2019/2020 маркетингового года (июль 2019 - июнь 2020) по состоянию на 3 июня составили 54,41 млн тонн, что на 16%, или на 7,6 млн тонн больше аналогичного периода прошлого маркетингового года.

Тем временем, Кабинет Министров запретил экспорт гречки до 1 июля.

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