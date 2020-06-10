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10 июня 2020, среда, 18:24 22
Верховная Рада и партии 2020-06-10T18:45:01+03:00
Українські Новини
Покупал и продавал журналистов пачками: "слуга народа" Потураев рассказал о сотрудничестве со СМИ

Покупал и продавал журналистов пачками: "слуга народа" Потураев рассказал о сотрудничестве со СМИ

Надежда Комендантова
СМИ, Партия

После того, как депутат Рады Никита Потураев ("Слуга народа"), заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики высказался о противодействии блокированию радиосигнала телеканала "Дом" Россией, заявив, что эффективный способ решения проблемы - скинуть бомбу на Москву, депутат попал в очередной скандал. 

В распоряжении "Страны" оказалась запись, на которой депутат фракции "Слуга народа" высказался об украинских медиа.

"Я понимаю все про украинское медиа. Я покупал и продавал в этой стране медиа и журналистов пачками и сотнями", - заявил Потураев.

Как объяснил изданию источник, эти слова прозвучали во время обсуждения законопроекта "О медиа" на встрече с редакторами региональных СМИ в феврале.

"Была дискуссия в комитете Рады, который возглавляет Потураев. Редакторы региональных СМИ выступили резко против ужесточения регулирования, которое предусмотрено законопроектом "О медиа". И тут у Потураева произошла настоящая истерика. Там же телекамер не было, он расслабился. Журналисты были в шоке", - сообщил собеседник, который присутствовал на встрече.

Издание напомнем, что Никита Потураев претендует на должность главы комитета после того, как экс-глава комитета Александр Ткаченко был назначен министром культуры.

Также стоит отметить, что Никита Потураев в прошлом - известный в Днепре тележурналист. В 90-е он отметился работой на нескольких местных телеканалах.

Ранее Потураев заявлял о том, что Зеленский не намерен запрещать российские социальные сети, отметив, что задача украинцев - защищать собственное информационное пространство без лишних глупостей. 

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