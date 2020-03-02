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02 марта 2020, понедельник, 17:27 29
СМИ 2020-03-02T17:27:39+02:00
Українські Новини
Швырнуть бы бомбу на Москву, - Потураев предложил "эффективный" способ решения проблем с трансляцией сигнала

Швырнуть бы бомбу на Москву, - Потураев предложил "эффективный" способ решения проблем с трансляцией сигнала

Елизавета Кесельман
Никита Потураев, Телеканал Дом, Заявление Потураева, блокировка телеканала
Никита Потураев. Скриншот:
Никита Потураев. Скриншот: "Страна"/YouTube

Депутат Рады Никита Потураев ("Слуга народа"), заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики высказался о противодействии блокированию радиосигнала телеканала "Дом" Россией, заявив, что эффективный способ решения проблемы - скинуть бомбу на Москву.  

"Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это - наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда",- сказал он. 

Он отметил, что не исключает использование Россией радиоэлектронных средств в борьбе с вещанием телеканала "Дом".

Кроме этого, он подчеркнул, что Украина готова к такому сценарию.

Как сообщали Українські Новини, "Медиа Группа Украина", группа "1+1 медиа", StarLightMedia и Inter Media Group Limited предоставили развлекательный контент телеканалу "Дом" по символической цене.

Кроме того, Потураев заявлял о том, что Зеленский не намерен запрещать российские социальные сети, отметив, что задача украинцев - защищать собственное информационное пространство без лишних глупостей. 

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