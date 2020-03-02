Швырнуть бы бомбу на Москву, - Потураев предложил "эффективный" способ решения проблем с трансляцией сигнала

Депутат Рады Никита Потураев ("Слуга народа"), заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики высказался о противодействии блокированию радиосигнала телеканала "Дом" Россией, заявив, что эффективный способ решения проблемы - скинуть бомбу на Москву.

"Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это - наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда",- сказал он.

Он отметил, что не исключает использование Россией радиоэлектронных средств в борьбе с вещанием телеканала "Дом".

Кроме этого, он подчеркнул, что Украина готова к такому сценарию.

Как сообщали Українські Новини, "Медиа Группа Украина", группа "1+1 медиа", StarLightMedia и Inter Media Group Limited предоставили развлекательный контент телеканалу "Дом" по символической цене.

Кроме того, Потураев заявлял о том, что Зеленский не намерен запрещать российские социальные сети, отметив, что задача украинцев - защищать собственное информационное пространство без лишних глупостей.