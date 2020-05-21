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21 мая 2020, четверг, 19:05 459
Политика 2020-05-21T19:15:01+03:00
Українські Новини
Сытник получал указания по делу Приватбанка от экс-посла США в Украине, - политолог

Сытник получал указания по делу Приватбанка от экс-посла США в Украине, - политолог

Надежда Комендантова
НАБУ, Артем Сытник, Андрей Деркач
Артем Сытник. Фото: genplanua
Артем Сытник. Фото: genplanua

Директор НАБУ Артем Сытник получал указания по своим действиям в отношении Приватбанка и структур Игоря Коломойского от экс-посла США в Украине Мари Йованович. Об этом рассказал политолог Владислав Дзивидзинский на своей странице в Facebook 

"Артем Сытник говорил, что сотрудничество с ФБР - это нормально и должно осуществляться на основании меморандумов. Но вот кто, кому и в какой форме дает рекомендации - нас интересует до сих пор. В свое время такие рекомендации ему (Артему Сытнику - Ред.) давала Мари Йованович, с которой они тесно общались", - пишет Дзивидзинский.

Политолог отмечает, что действия директора НАБУ в отношении крупных активов могли быть координированы представителями США, а целью таких действий могло стать заполучение контроля над ключевыми процессами.

"Практически каждое резонансное дело в Украине (которое расследовало НАБУ - Ред.) - такое как дело Приватбанка, структур Бахматюка или Одесского припортового завода, - либо согласовывалось, либо инициировалось по указанию заокеанских друзей. Абсолютно логичным для таких целей выглядит иметь действенную и подконтрольную структуру", - указывает Владислав Дзивидзинский.

Политолог допускает, что главной целью НАБУ и США был Приватбанк, национализация которого должна была привести к ослаблению позиций Игоря Коломойского и возможности перехода в наступление по его другим активам.

"Именно Приватбанк был главной целью. При ослаблении позиций Игоря Коломойского можно было переходить в наступление на уровне международных судов по его другим самым интересным активам. Мы не удивимся, если окажется, что руководители таких правоохранительных органов получали дополнительные "бонусы" к зарплате", - заявил Дзивидзинский.

Напомним, зарплата директора НАБУ Артема Сытника в марте составила 224 495 гривен.

Ранее народный депутат Украины Андрей Деркач опубликовал записи телефонных разговоров, на которых предположительно вице-президент США Джо Байден просил Президента Украины Петра Порошенко успеть провести национализацию Приватбанка до вступления в должность президента США Дональда Трампа.

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