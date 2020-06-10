Кабмин планирует в июле подписать соглашение, которое разблокирует аэропорт "Ужгород"

Кабинет Министров одобрил проект договора между правительствами Украины и Словакии, которая ввела новые правила въезда, для восстановления полноценного выполнения полетов из международного аэропорта "Ужгород" (Закарпатская область).

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.



Согласно ему, одобрен проект договора и министр инфраструктуры Владислав Криклий уполномочен подписать указанный договор, реализация положений которого способствует укреплению взаимных двусторонних отношений в сфере гражданской авиации в части расширения возможностей международных авиаперевозок касательно использования определенной части воздушного пространства Словакии.



"Мы прошли все необходимые внутригосударственные процедуры. Следующий шаг - подписание самого соглашения. Планируем это сделать уже в июле", - сообщил Криклий в Telegram.



Это необходимо для предоставления услуг касательно обслуживания воздушного движения определенным украинским провайдером аэронавигационных услуг в международном аэропорту "Ужгород" для коммерческого воздушного транспорта.



Согласно проекту договора, определенная часть воздушного пространства Словакии используется только для взлета или посадки в аэропорту "Ужгород" коммерческим авиационным транспортом исключительно в рабочее время.



Авиаперевозчик может использовать часть воздушного пространства Словакии только с разрешения ее Министерства транспорта и строительства по запросу авиаперевозчика.



План полета должен предоставляться для выполнения любого полета, который входит в воздушное пространство Словакии из воздушного пространства Украины.



Воздушные суда, выполняющие полет в данной части словацкого воздушного пространства, могут войти в него, не пересекая внешнюю государственную границу с Украиной.



Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2019 Министерство инфраструктуры заявило, что Украина намерена договориться со Словакией о разблокировании деятельности международного аэропорта "Ужгород" (Закарпатская область).



При выполнении рейсов из Ужгорода самолетам необходимо нарушать воздушное пространство Словакии, что регулировалось двусторонним договором до 2016 года.



Условием возобновления авиасообщения было получение сертификата Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).



В декабре 2018 EASA предоставила "Украэроруху" сертификат соответствия нормам ЕС.



Кроме того, Шмыгаль хочет построить аэропорт в Мукачево.