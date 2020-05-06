Шмыгаль хочет построить аэропорт в Мукачево

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры рассмотреть возможность строительства аэропорта в Мукачево (Закарпатская область) после того, как в 2019 году планировали построить новый аэропорт в поселке Соленое Днепропетровской области.

Соответствующее решение было внесено в протокол заседания правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Есть предложение, которое касается внесения протокольного решения с целью развития авиационной инфраструктуры в Закарпатском регионе с возможностью постройки нового аэропорта в Мукачево", - обратился министр инфраструктуры Владислав Криклий к Шмыгалю.

Также он попросил поручить министерству отработать вопрос реализации проекта по проектированию и строительству аэропорта "Мукачево".

Шмыгаль внес данное решение в протокол и подтвердил поручение.

При этом Мининфраструктуры совместно с Министерством финансов и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно подготовить соответствующие изменения в государственную целевую программу развития аэропортов до 2023 года.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 Кабинет Министров отказался от намерений по строительству нового аэропорта "Приднепровье" в Днепропетровской области. По словам бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, строительство аэропорта должно было начаться в 2019 году.