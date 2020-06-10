Большая сеть пиццерий не открыла свои рестораны в Киеве

Все рестораны сети пиццерий Pizza Celentano в Киеве закрыты, работают 2 ресторана в Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщил владелец франшизы на развитие сети в Киеве Максим Храмов.



"Сегодня в Киеве все Celentano закрыты. Но работают в области - Борисполе, Белой Церкви", - сказал он.



По состоянию на текущий момент сеть Pizza Celentano насчитывает 120 ресторанов в 53 городах Украины.



Владельцами большинства ресторанов сети являются франчайзи, которые по договору франчайзинга пользуются торговой маркой Pizza Celentano, но самостоятельно отвечают за операционную деятельность и финансовый результат своих ресторанов.



Согласно сообщению компании Fast Food Systems, которая является владельцем торговой марки Pizza Celentano, сейчас идет поиск новых франчайзи в столице.



"На 2021 сеть ищет потенциальных франчайзи в Киеве, готовых работать с обновленными форматами Pizza Celentano, и в начале года откроет ресторан в центре Варшавы", - сказано в сообщении.



Также отмечается, что за период карантина Fast Food Systems продала 3 франшизы на развитие сети.



Как сообщали Українськi Новини, Киев отложил открытие ресторанов и бассейнов.



Кроме того, Киев и 6 областей не соответствуют критериям смягчения карантина.