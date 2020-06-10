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10 июня 2020, среда, 14:12 543
Общество 2020-06-10T14:13:00+03:00
Українські Новини
Большая сеть пиццерий не открыла свои рестораны в Киеве

Большая сеть пиццерий не открыла свои рестораны в Киеве

Валерия Драгомирова
Киев, Карантин, Пицца, Коронавирус, Pizza Celentano
Пицца. Фото: pixabay
Пицца. Фото: pixabay

Все рестораны сети пиццерий Pizza Celentano в Киеве закрыты, работают 2 ресторана в Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщил владелец франшизы на развитие сети в Киеве Максим Храмов.

"Сегодня в Киеве все Celentano закрыты. Но работают в области - Борисполе, Белой Церкви", - сказал он.

По состоянию на текущий момент сеть Pizza Celentano насчитывает 120 ресторанов в 53 городах Украины.

Владельцами большинства ресторанов сети являются франчайзи, которые по договору франчайзинга пользуются торговой маркой Pizza Celentano, но самостоятельно отвечают за операционную деятельность и финансовый результат своих ресторанов.

Согласно сообщению компании Fast Food Systems, которая является владельцем торговой марки Pizza Celentano, сейчас идет поиск новых франчайзи в столице.

"На 2021 сеть ищет потенциальных франчайзи в Киеве, готовых работать с обновленными форматами Pizza Celentano, и в начале года откроет ресторан в центре Варшавы", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что за период карантина Fast Food Systems продала 3 франшизы на развитие сети.

Как сообщали Українськi Новини, Киев отложил открытие ресторанов и бассейнов

Кроме того, Киев и 6 областей не соответствуют критериям смягчения карантина

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