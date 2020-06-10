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10 июня 2020, среда, 13:53 510
Силовые структуры 2020-06-10T14:15:01+03:00
Українські Новини
От коронавируса умер 64-летний работник Госпогранслужбы

От коронавируса умер 64-летний работник Госпогранслужбы

Валерия Драгомирова
Госпогранслужба, Коронавирус, коронавирус в Украине
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ

Работник Государственной пограничной службы, которому был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция", умер, в то время, как всего в Украине 833 умерших от Covid-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Вчера умер работник Госпогранслужбы Украины 1956 года, которому клинически поставлен диагноз COVID-19", - сказано в нем.

Отмечается, что мужчина с двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии 5 июня был госпитализирован в ведомственный госпиталь.

Состояние больного ухудшалось 6 июня, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Из-за обострения состояния и наличия сопутствующих хронических заболеваний спасти жизнь пациенту не удалось.

По состоянию на 10 июня в Госпогранслужбе зафиксировано 58 больных коронавирусом военнослужащих и работников службы, 34 из них выздоровели.

Среди тех, кто лечится, нет людей в тяжелом состоянии.

Как сообщали Українськi Новини, после 5-дневного падения количество новых случаев коронавируса в Украине резко увеличилось


Кроме того, Минздрав изменил критерии для выписки больных коронавирусом

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