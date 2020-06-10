подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Астролог назвал три знака зодиака, которые могут столкнуться с финансовыми потерями сегодня
10 июня 2020, среда, 05:15 250
Lifestyle 2020-06-10T05:15:01+03:00
Українські Новини
Астролог назвал три знака зодиака, которые могут столкнуться с финансовыми потерями сегодня

Астролог назвал три знака зодиака, которые могут столкнуться с финансовыми потерями сегодня

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на среду
Гороскоп на 10 июня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 10 июня 2020. Фото: pixabay

Июнь обещает быть удачным для многих знаков зодиака, однако полностью трудностей и проблем избежать не удастся. В среду Близнецы, Весы и Рыбы столкнутся с финансовыми потерями. Подробнее о том, что звезды приготовили для представителей этих трех знаков зодиака, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Финансовое положение Близнецов не будет стабильным в этот день, а в делах возможны просчеты. Звезды советуют не торопиться и просчитывать каждый свой шаг. Также в среду следует избегать импульсивных покупок, потому что их результат не будет радовать Близнецов в будущем.

Весы

Весам в среду следует быть особо внимательным при оформлении финансовой документации. Звезды советуют все тщательно проверять и не торопиться. Иначе есть риск возникновения серьезных ошибок, которые приведут к финансовым потерям.

Рыбы

Звезды советуют отказываться от финансовых предложений, которые покажутся слишком заманчивыми. Иначе есть риск, что представителей этого знака зодиака обманут и выманят у них деньги. Также лучше перенести важные деловые встречи на другой день, потому что успеха в среду вряд ли удастся добиться.

Ранее Українські Новини рассказывали о том, как провести летний отпуск в Одесской области

А также о том, как уберечься от солнечных ожогов и правильно загорать.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня гороскоп на среду

Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут хо...
Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут тр...
Астролог назвал три знака зодиака, которым улыбнет...
Астролог назвал три знака зодиака, у которых начне...
Зеленский предлагает, чтобы всеукраинский референдум мог отменять принятые Радой законы
На Донбассе подорвался "Спартан" ВСУ: ранены 10 военных
Новости
Знойный антициклон пригонит жару из Турции: воздух раскалится до +36 06:00 Карта
С сегодняшнего разрешают проводить некоторые массовые мероприятия: перечень условий 05:45
Доллар продолжит снижаться. Аналитик дал прогноз курса на ближайшую неделю 05:35
Что такое обязательное пенсионное накопление и почему его еще не ввели 05:25
Доллар вырос в цене. Официальный курс валют на среду 05:00
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько 13:40
больше новостей
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
больше новостей
В Киеве задержали проректора университета на взятке в 220 тысяч гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok