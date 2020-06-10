Астролог назвал три знака зодиака, которые могут столкнуться с финансовыми потерями сегодня

Июнь обещает быть удачным для многих знаков зодиака, однако полностью трудностей и проблем избежать не удастся. В среду Близнецы, Весы и Рыбы столкнутся с финансовыми потерями. Подробнее о том, что звезды приготовили для представителей этих трех знаков зодиака, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Финансовое положение Близнецов не будет стабильным в этот день, а в делах возможны просчеты. Звезды советуют не торопиться и просчитывать каждый свой шаг. Также в среду следует избегать импульсивных покупок, потому что их результат не будет радовать Близнецов в будущем.

Весы

Весам в среду следует быть особо внимательным при оформлении финансовой документации. Звезды советуют все тщательно проверять и не торопиться. Иначе есть риск возникновения серьезных ошибок, которые приведут к финансовым потерям.

Рыбы

Звезды советуют отказываться от финансовых предложений, которые покажутся слишком заманчивыми. Иначе есть риск, что представителей этого знака зодиака обманут и выманят у них деньги. Также лучше перенести важные деловые встречи на другой день, потому что успеха в среду вряд ли удастся добиться.

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