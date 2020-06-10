Подводные камни отпуска 2020: как перенести отдых из-за больничного

В то время, как украинцы начали планировать летний отпуск, во время которого можно посетить популярные туристические маршруты Украины, испортить планы на отдых может болезнь. Однако, если работник открыл больничный лист во время отпуска, он имеет право на гарантии предусмотрены законодательством, передают Українські Новини.

Согласно статье 11 Закона "Об отпусках", если работник заболел, он может перенести или продлить отпуск в установленном порядке после предоставления больничного листа.

Продолжительность отпуска рассчитывается в календарных днях. После завершения больничного нужно продлить отпуск на то количество дней, начиная со следующего календарного дня, во время которого работник был временно нетрудоспособен.

Перенести отпуск на другой период можно только с согласия обеих сторон.

Как продлить отпуск после больничного

Чтобы продлить отпуск в связи с больничным, работник должен предоставить больничный лист вместе с соответствующим заявлением. После этого работодатель обязан издать приказ о продлении отпуска в связи с временной нетрудоспособностью.

Работник должен предупредить работодателя о продлении отпуска из-за больничного. Если он этого не сделал и не вышел на работу, его могут привлечь к дисциплинарной ответственности за прогул без уважительных причин.

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