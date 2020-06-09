"Фармак" призывает "Дарницу" прекратить нарушать право интеллектуальной собственности на бренд "Корвалол"

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) призывает фармацевтическую фирму "Дарница" прекратить нарушать право интеллектуальной собственности компании на бренд "Корвалол" и выбрать собственное название для своего лекарственного средства, которое не похоже на торговую марку "Корвалол" АО "Фармак"

Об этом говорится в сообщении АО "Фармак".

"АО "Фармак" обращается с открытым письмом к фармацевтической фирме "Дарница" в связи с ситуацией вокруг судебных разбирательств вопроса относительно прав интеллектуальной собственности на хорошо известную торговую марку "Корвалол Corvalolum". Напомним, что спор между сторонами относительно названия популярного препарата длится с 2005 года. 2 июня Верховный суд в очередной раз вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Итак, после 15 лет судебных процессов спор не разрешен, а запущен по новому кругу. При этом трудно предсказать, когда Фемида вынесет окончательный вердикт", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что компания "Фармак" и в дальнейшем будет защищать свои законные права на хорошо известную марку "Корвалол", используя все законные средства защиты.

При этом компания считает, что "Фармак" и "Дарница" как ведущие отечественные производители лекарственных средств с европейским вектором развития способны добросовестно конкурировать на рынке, а не вести бесконечные судебные тяжбы.

" "Фармак" как правопреемник Киевского химико-фармацевтического завода им. М. Ломоносова создал название "Корвалол" более 60 лет назад. Все это время компания вкладывала интеллектуальные, человеческие и имущественные ресурсы в поддержание высокого качества и эффективности лекарственного средства под этим брендом. Благодаря "Фармак" марка "Корвалол" хорошо известна в Украине, а также популярна в более чем 16 странах. Монополии на это лекарственное средство нет ни в Украине, ни в мире. Каждый производитель может выпускать его под своим собственным брендом", - отмечается в сообщении.

"Фармак" подчеркивает необходимость придерживаться принципов добросовестной конкуренции на рынке и не использовать чужие обозначения.

"Мы уверены, что фармацевтическая фирма "Дарница", которая имеет опыт судебных процессов по защите своих прав интеллектуальной собственности на обозначения, разделяет эту позицию. Поэтому мы предлагаем фармацевтической фирме "Дарница" выбрать собственное название для своего лекарственного средства, которое не похоже на торговую марку "Корвалол" АО "Фармак". В то же время ресурсы, которые компания тратит на судебные процессы, можно направить на популяризацию этого препарата, который, мы убеждены, сможет стать настоящим конкурентом для бренда "Корвалол"", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что такой сценарий развития событий продемонстрирует всем заинтересованным сторонам, что рынок лекарств в Украине является цивилизованным и в стране уважают права интеллектуальной собственности. А это, в свою очередь, является необходимым условием и лучшим примером для привлечения инвестиций в отрасль.

"И наоборот, мы уверены, что длительное рассмотрение дела по бренду "Корвалол", которое уже вышло за все разумные сроки рассмотрения, вредит инвестиционному климату страны. Мы призываем фармацевтическую фирму "Дарница" продемонстрировать свою готовность к поискам компромисса ради европейского будущего Украины. В Украине, как и во всем мире, фармацевтика сейчас находится на передовой, и людям нужны качественные, эффективные и доступные лекарства, поэтому фармацевтические компании работают в интересах страны и каждого ее жителя", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил обоснованность решения Апелляционной палаты Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о признании "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине.

30 октября Хозяйственный суд Киева подтвердил обоснованность решения Апелляционной палаты Минэкономики о признании "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине.

Большая палата Верховного Суда 25 июня частично удовлетворила кассационные жалобы Минэкономики и компании "Фармак", отменив постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решение Хозяйственного суда Киева, и направила дело о споре за хорошо известную торговую марку "Корвалол Corvalolum" на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Летом 2017 года "Фармак" обратился в суд с иском об отмене свидетельства на знак товаров и услуг "Корвалол-Дарница".

В июле 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине относительно компании "Фармак".

Данное решение было обжаловано фармацевтической фирмой "Дарница".

Хозяйственным судом Киева решение Апелляционной палаты было признано законным и оставлено в силе, при этом Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции.

В свою очередь Минэкономики и "Фармак" оспорили решение киевского Апелляционного хозсуда в Верховном Суде.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.