Суд подтвердил обоснованность решения Минэкономики о признании хорошо известным обозначением "Корвалол Corvalolum"

Хозяйственный суд Киева подтвердил обоснованность решения Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли о признании "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине.

Об этом говорится в сообщении крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев).

«30 октября состоялось очередное судебное заседание по делу о хорошо известном обозначении «Корвалол Corvalolum». В ходе заседания, после заслушивания доводов сторон и полного и объективного анализа материалов дела, хозяйственным судом было вынесено решение об отказе в иске фармацевтической фирме «Дарница» к Минэкономики полностью. Это свидетельствует о том, что решение Апелляционной палаты Минэкономики о признании обозначения «Корвалол Corvalolum» хорошо известным является законным и обоснованным и было принято с соблюдением всех требований действующего законодательства», - говорится в нем.

Решение хозяйственного суда вступает в законную силу в порядке, определенном законодательством Украины.

««Фармак» выступает за цивилизованную конкуренцию и в течение долгих лет защищает свои права на хорошо известную марку «Корвалол Corvalolum». Мы защищаем свое право лишь на обозначение - бренд. Само лекарственное средство и его составляющие не защищены патентом, и оно не охраняется в Украине с точки зрения интеллектуальной собственности. Аналогичный препарат может выпускать любой производитель, который докажет его качество и эффективность и пройдет все необходимые разрешительные процедуры. Но под другим названием, под своим собственным брендом », - отметил директор по правовому обеспечению АО «Фармак» Дмитрий Таранчук.

Как сообщали Українськi Новини, Большая палата Верховного Суда 25 июня частично удовлетворила кассационные жалобы Министерства экономического развития и торговли и компании "Фармак", отменив постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решение Хозяйственного суда Киева, и направила дело о споре за хорошо известную торговую марку "Корвалол Corvalolum" на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Летом 2017 года "Фармак" обратился в суд с иском об отмене свидетельства на знак товаров и услуг "Корвалол-Дарница".

В июле 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине относительно компании "Фармак".

Данное решение было обжаловано фармацевтической фирмой "Дарница".

Хозяйственным судом Киева решение Апелляционной палаты было признано законным и оставлено в силе, при этом Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции.

В свою очередь Минэкономики и "Фармак" оспорили решение киевского Апелляционного хозсуда в Верховном Суде.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.