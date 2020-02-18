Суд подтвердил обоснованность признания хорошо известным обозначением "Корвалол Corvalolum"

Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил обоснованность решения Апелляционной палаты Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о признании "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине.

Об этом говорится в сообщении крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев).

"Вчера, 17 февраля, состоялось очередное судебное заседание в Северном апелляционном суде по делу о хорошо известном обозначении "Корвалол Corvalolum", в ходе которого после заслушивания доводов сторон и полного и объективного анализа материалов дела и проведения судебных прений сторонами, апелляционным хозяйственным судом было вынесено постановление об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы ЧАО "Фармацевтическая фирма Дарница" к Минэкономики и АО "Фармак" - полностью, а решение хозяйственного суда Киева об отказе "Дарнице" в удовлетворении иска о признании недействительным решения Апелляционной палаты Минэкономики о признании хорошо известным обозначения "Корвалол Corvalolum"- без изменений", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, это свидетельствует о том, что решение Апелляционной палаты МЭРТ о признании обозначения "Корвалол Corvalolum" хорошо известным является законным и обоснованным и было принято с соблюдением всех требований действующего законодательства Украины.

Постановление Северного апелляционного хозяйственного суда вступило в законную силу с момента его принятия.

"Учитывая вышесказанное, и наличие судебного решения, уже вступившего в законную силу, есть все основания для обращения в хозяйственный суд Киева с заявлением о возобновлении производства по делу по иску АО "Фармак" к МЭРТ и фармфирме "Дарница" о признании недействительным свидетельства на знак для товаров и услуг "Корвалол-Дарница"", - отметил директор по правовому обеспечению АО "Фармак" Дмитрий Таранчук.

В сообщении напоминается, что в судебном деле по иску АО "Фармак" к МЭРТ и фармфирме "Дарница" о признании недействительным свидетельства о товарный знак "Корвалол-Дарница" постановлением хозяйственного суда Киева от 24 октября 2019 года производство по делу было приостановлено до решения дела о признании хорошо известным обозначения "Корвалол Corvalolum" и вступлением в законную силу решения по данному делу, а представители сторон обязаны сообщить суду об устранении обстоятельств, обусловивших приостановление производства по данному делу.

Как сообщали Українськi Новини, 30 октября Хозяйственный суд Киева подтвердил обоснованность решения Апелляционной палаты Минэкономики о признании "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине.

Большая палата Верховного Суда 25 июня частично удовлетворила кассационные жалобы Минэкономики и компании "Фармак", отменив постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решение Хозяйственного суда Киева, и направила дело о споре за хорошо известную торговую марку "Корвалол Corvalolum" на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Летом 2017 года "Фармак" обратился в суд с иском об отмене свидетельства на знак товаров и услуг "Корвалол-Дарница".

В июле 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине относительно компании "Фармак".

Данное решение было обжаловано фармацевтической фирмой "Дарница".

Хозяйственным судом Киева решение Апелляционной палаты было признано законным и оставлено в силе, при этом Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции.

В свою очередь Минэкономики и "Фармак" оспорили решение киевского Апелляционного хозсуда в Верховном Суде.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.