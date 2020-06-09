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09 июня 2020, вторник, 18:48 27
Силовые структуры 2020-06-09T19:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве пьяный мужчина угнал авто иностранного посла и попал на нем в ДТП

В Киеве пьяный мужчина угнал авто иностранного посла и попал на нем в ДТП

Валерия Драгомирова
Киев, Посол, ДТП, Угон, Угон машины
Мужчина угнал машину посла. Фото: Нацполиция
Мужчина угнал машину посла. Фото: Нацполиция

Национальная полиция задержала молодого человека, завладевшего автомобилем посла иностранного государства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

"В Киеве кинологи вместе с патрульными полицейскими задержали молодого человека, который завладел автомобилем посла другого государства...", - сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Согласно сообщению, около 9:00 в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный завладел иномаркой из резиденции на улице Гончарная в Подольском районе.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции и кинолог со служебной собакой.

На месте правоохранители установили, что неизвестный перепрыгнул через забор, похитил из резиденции посла ключи и запустил двигатель внедорожника.

Далее злоумышленник автомобилем на ходу снес ворота и уехал в неизвестном направлении.

Машина посла. Фото: НацполицияМашина посла. Фото: Нацполиция

Указано, что на Андреевском спуске он попал в дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места события, оставив авто.

"Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям полицейских, служебная собака взяла след, благодаря чему угонщика задержали неподалеку автомобиля. Им оказался местный житель 1999 года рождения, который по внешним признакам находится в состоянии опьянения. На месте работают полицейские и документируют это преступление", - сказал Крищенко.

Задержанный за угон машины. Фото: НацполицияЗадержанный за угон машины. Фото: Нацполиция

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

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