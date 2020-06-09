В Киеве пьяный мужчина угнал авто иностранного посла и попал на нем в ДТП

Национальная полиция задержала молодого человека, завладевшего автомобилем посла иностранного государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини. "В Киеве кинологи вместе с патрульными полицейскими задержали молодого человека, который завладел автомобилем посла другого государства...", - сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Согласно сообщению, около 9:00 в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный завладел иномаркой из резиденции на улице Гончарная в Подольском районе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции и кинолог со служебной собакой. На месте правоохранители установили, что неизвестный перепрыгнул через забор, похитил из резиденции посла ключи и запустил двигатель внедорожника. Далее злоумышленник автомобилем на ходу снес ворота и уехал в неизвестном направлении. Машина посла. Фото: Нацполиция Указано, что на Андреевском спуске он попал в дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места события, оставив авто. "Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям полицейских, служебная собака взяла след, благодаря чему угонщика задержали неподалеку автомобиля. Им оказался местный житель 1999 года рождения, который по внешним признакам находится в состоянии опьянения. На месте работают полицейские и документируют это преступление", - сказал Крищенко. Задержанный за угон машины. Фото: Нацполиция Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований расследует ДТП с участием полицейского, повлекшее гибель 2-летнего ребенка и 3 взрослых в Житомирской области.Ранее ГБР начало расследовать ДТП с участием 4 полицейских в Харькове.