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09 июня 2020, вторник, 15:00 20
Технологии 2020-06-09T16:00:03+03:00
Українські Новини
Google Maps будет предупреждать пользователей об ограничениях из-за коронавируса

Google Maps будет предупреждать пользователей об ограничениях из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
Google Chrome, Google, Google maps, Обновление, Коронавирус
Google maps.Фото: pixabay
Google maps.Фото: pixabay

Компания Google ввела новые обновления в сервис Google Maps, который отныне будет предупреждать об ограничениях на передвижение, введенных в разных странах для противодействия распространению коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Google.

"В нашей последней версии Google Maps для Android и iOS мы представляем функции, которые помогут легко находить важную информацию, если вам необходимо совершить поездку, будь то поездка на автомобиле или на общественном транспорте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оповещения будут распространяться в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексике, Нидерландах, Испании, Таиланде, Великобритании и США, - где есть информация от местных транзитных агентств. В компании заявили, что спектр стран в скором времени пополнится.  

Также в релизе отмечается, что Google Maps вводит уведомления о контрольно-пропускных пунктах Covid-19 и ограничениях на маршруте, например, при пересечении национальных границ.

Как сообщали Українські Новини, с конца мая компания Google восстановила офисную работу с определенными ограничениями. 

А тем сотрудникам, которые останутся на дистанционной работе, компания выплатит по $1000 на покупку офисной мебели и техники домой.

Ранее компании Apple и Google вместе создали глобальную систему отслеживания лиц, которые будут контактировать с инфицированными коронавирусом.

Также ранее Google запретил публикацию видеороликов на YouTube, отрицающих существование коронавируса и его опасность, а также ставящих под сомнение рекомендации властей.

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