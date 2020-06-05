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05 июня 2020, пятница, 18:16 15
Президент 2020-06-05T18:17:13+03:00
Українські Новини
Зеленский поговорил с Меркель по телефону о Донбассе: дата встречи не определена

Зеленский поговорил с Меркель по телефону о Донбассе: дата встречи не определена

Ольга Фандорина
Ангела Меркель, Меркель, Трехсторонняя контактная группа, Владимир Зеленский
Зеленский, Меркель. Фото: Офис Президента
Зеленский, Меркель. Фото: Офис Президента

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским поддержала инициативу Украины по переформатированию Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Зеленским поддержала переформатирование Трехсторонней контактной группы", - сказано в нем.

Обсуждая итоги рабочего визита украинской делегации в Германию, собеседники отметили высокий уровень взаимопонимания по ключевым подходам к мирному урегулированию.

Оба они подчеркнули безальтернативность дипломатического пути.

"Это был очень содержательный визит, который даст толчок нормандскому формату", - сказал Зеленский.

Они также акцентировали внимание на необходимости соблюдения всех договоренностей, достигнутых в ходе саммита лидеров "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в Париже в декабре 2019 года.

"Мы открыты, мы готовы к движению вперед. Чрезвычайно важной является гарантия доступа Международного комитета Красного Креста на оккупированные территории для верификации удерживаемых лиц. Также важен доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга. Мы хотим определиться с новыми участками разведения", - сказал Зеленский.

Он убежден, что именно эффективная имплементация парижских договоренностей должна открыть путь к проведению следующего саммита лидеров в Берлине.

О предполагаемой дате встречи лидеров в пресс-релизе ничего не говорится.

В ходе разговора Зеленский также проинформировал Меркель о текущей ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив проблемы, которые требуют усиленного внимания со стороны  международных партнеров.

Кроме того, он поблагодарил канцлера за позицию Германии о невозможности изменения формата "Большой семерки" (G7: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) путем возвращения в ее работу России до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в МИД после разговора в "нормандском формате" заявил, что о встрече Зеленского, Путина, Меркель, Макрона говорить рано.

Ранее в декабре 2019 на встрече в Париже Зеленский, Путин, Меркель и Макрон договорились встретиться в апреле 2020 года.

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