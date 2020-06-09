подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Сивохо назвал непонятными телодвижениями назначение журналистов ТКГ Минского формата
09 июня 2020, вторник, 13:55 151
Политика 2020-06-09T14:15:02+03:00
Українські Новини
Сивохо назвал непонятными телодвижениями назначение журналистов ТКГ Минского формата

Сивохо назвал непонятными телодвижениями назначение журналистов ТКГ Минского формата

Ирина Дорофейчук
Переговоры по Донбассу, Донбасс, ОРДЛО, ТКГ, Сивохо
Украина Россия война переговоры. Фото: nbnews.com.ua
Украина Россия война переговоры. Фото: nbnews.com.ua

Бывший советник Секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо скептически отозвался по поводу недавних решений о привлечении к Трехсторонней контактной группы журналистов-переселенцев из Донбасса. Об этом он написал в заметке на персональной странице в социальной сети Facebook. 

"Мы все дальше от мира...

Опять непонятные телодвижения, и слишком понятные люди в ТКГ. Похоже, никто не собирается договариваться. Мы все больше забиваемся в глухой и темный угол. Оттуда нас точно никто не услышит.

А ТКГ — это просто красивые три буквы", - заметил Сивохо.

Как сообщалось ранее, руководитель Офиса президента Андрей Ермак 7 мая сообщал, что власти Украины в дальнейшем планируют приглашать на заседания Трехсторонней контактной группы переселенцев с Донбасса, чтобы прекратить "монополию, существовавшую 6 лет, когда там сидели только представители "ЛНР" и "ДНР".

Начиная с 9 июня украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу будут консультировать представители ОРДЛО - журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш от Донецкой области, глава Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер - от Луганской.

Больше новостей о: Переговоры по Донбассу Донбасс ОРДЛО ТКГ Сивохо

Некий потенциал есть, но зацикливаться не стоит, —...
На Донбассе открываются пункты пропуска: кто сможе...
Антон Кучухидзе: О внешней политике Президента Зел...
В зоне ООС относительное затишье. Только стреляют ...
Кто несет ответственность за отсутствие посадок топ-чиновников: генпрокурор перечислила виноватых
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах
Новости
Заканчивается дополнительная регистрация на ВНО в Украине: даты сессии 14:26
Венедиктова считает перспективным дело о происхождении картин Порошенко 14:15
Как открываются рестораны в Европе. Фото: abcnews
Сомбреро, надувная лодка и теплицы: как Германия помогает посетителям ресторанов креативно соблюдать дистанцию 14:02
Коронавирус. Фото: Pixabay
Заболевший коронавирусом врач вместо надбавки к зарплате получил открытку с благодарностью от Елены Зеленской 13:59
Реформирование ГАСИ хотят заблокировать, - Парцхаладзе 13:59
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Жара накрыла Украину. Прогноз погоды на выходной понедельник 14:28 Карта
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
больше новостей
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Илья Кива. Фото: Facebook
Кива хочет переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь убитого в США Джорджа Флойда 12:20
больше новостей
В Киеве за сутки вдвое упало количество новых инфицированных коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok