Сивохо назвал непонятными телодвижениями назначение журналистов ТКГ Минского формата

Бывший советник Секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо скептически отозвался по поводу недавних решений о привлечении к Трехсторонней контактной группы журналистов-переселенцев из Донбасса. Об этом он написал в заметке на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Мы все дальше от мира...

Опять непонятные телодвижения, и слишком понятные люди в ТКГ. Похоже, никто не собирается договариваться. Мы все больше забиваемся в глухой и темный угол. Оттуда нас точно никто не услышит.

А ТКГ — это просто красивые три буквы", - заметил Сивохо.

Как сообщалось ранее, руководитель Офиса президента Андрей Ермак 7 мая сообщал, что власти Украины в дальнейшем планируют приглашать на заседания Трехсторонней контактной группы переселенцев с Донбасса, чтобы прекратить "монополию, существовавшую 6 лет, когда там сидели только представители "ЛНР" и "ДНР".

Начиная с 9 июня украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу будут консультировать представители ОРДЛО - журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш от Донецкой области, глава Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер - от Луганской.