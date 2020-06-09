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09 июня 2020, вторник, 12:52 2801
Экономика 2020-06-09T14:30:03+03:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах

Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Цена на электроэнергию
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: obozrevatel.com
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: obozrevatel.com

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 9 июня сократилась на 24%, или на 329,9 гривен/МВт-ч до 1 044,64 гривны/МВт-ч по сравнению с 2 июня.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

В свою очередь за аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" сократилась на 0,3%, или на 4,37 гривен/МВт-ч до 1 613,24 гривен/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (34,65 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (1,71 евро/ МВт-ч) в 20,3 раза, в Швеции (22,56 евро/ МВт-ч) - на 53,6%, во Франции (29,84 евро/ МВт-ч) - на 13,9%.

При этом в Дании цена на электроэнергию ниже на 8,8% (37,7 евро/ МВт-ч), в Германии на 5,9% (36,68 евро/ МВт-ч), в Австрии на 3,9% (36,01 евро/ МВт-ч).

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии сократилась на 2,6%, или на 1,01 евро/МВт-ч до 37,48 евро/МВт-ч (1 129,93 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 9 июня).

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза.

Также по состоянию на 13 апреля Группа ДТЭК Рината Ахметова прекратила экспорт электроэнергии из "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию.

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