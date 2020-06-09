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09 червня 2020, вівторок, 12:52 16
Економіка 2020-06-09T15:00:05+03:00
Українські Новини
Ціна на електроенергію в Україні знизилася, але в Європі ще дешевше

Ціна на електроенергію в Україні знизилася, але в Європі ще дешевше

Григорий Яковенко
Електроенергія, Ціна на електроенергію, ОЕС
Електроенергія (ілюстрація). Фото: obozrevatel.com
Електроенергія (ілюстрація). Фото: obozrevatel.com

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 9 червня скоротилася на 24%, або на 329,9 гривень/МВт-год до 1 044,64 гривні/МВт-год  порівняно з 2 червня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

За аналогічний період середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" скоротилася на 0,3%, або на 4,37 гривень/МВт-год до 1 613,24 гривень/МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській энергобирже Nord Pool, ціна в ОЕС України (34,65 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (1,71 євро/МВт-год) в 20,3 рази, в Швеції (22,56 євро/МВт-год) - на 53,6%, у Франції (29,84 євро/ МВт-год) - на 13,9%.

При цьому в Данії ціна на електроенергію нижча на 8,8% (37,7 євро/МВт-год), у Німеччині на 5,9% (36,68 євро/МВт-год), в Австрії на 3,9% (36,01 євро/МВт-год).

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії скоротилася на 2,6%, або на 1,01 євро/МВт-год до 37,48 євро/МВт-год (1 129,93 гривень/Мвт-год згідно з курсом НБУ на 9 червня).

Як повідомляли Українські Новини, НКРЕКП збільшила максимальну вартість "зеленої" електроенергії в 3 рази.

Також станом на 13 квітня Група ДТЕК Ріната Ахметова припинила експорт електроенергії з "Острова Бурштинської ТЕС" в Угорщину і Румунію.

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