В Харькове произошло смертельное ДТП: легковушка на скорости влетела в УАЗ, водитель погиб

В Харькове произошла смертельная авария, во время которой погиб водитель легкового автомобиля ВАЗ. Об этом сообщает Telegram канал "Харьков оперативный".

Так, сообщается, что легковой автомобиль на скорости влетел в УАЗ. Авария произошла на улице Клочковской.

"Смертельное ДТП на Клочковской, 136. ВАЗ-2114 влетел под "буханку" (УАЗ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля скончался не приходя в сознание.

На фото видно, что передняя часть автомобиля ВАЗ полностью смята. На место прибыли полицейские и медики. Автомобиль УАЗ получил гораздо менее серьезные повреждения, чем ВАЗ-2114.

Смертельная авария в Харькове - легковушка влетела в УАЗ

Как сообщали Українські Новини, в Харькове водитель Mitsubishi сбил насмерть двух пожилых женщин на пешеходном переходе. Предварительно причиной ДТП стало грубое нарушение со стороны водителя правил дорожного движения.

Ранее в тройном ДТП в Харькове пострадали четыре человека, среди них дети.