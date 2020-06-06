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  • В Харькове произошло смертельное ДТП: легковушка на скорости влетела в УАЗ, водитель погиб
06 июня 2020, суббота, 13:29 314
Происшествия 2020-06-06T14:00:01+03:00
Українські Новини
В Харькове произошло смертельное ДТП: легковушка на скорости влетела в УАЗ, водитель погиб

В Харькове произошло смертельное ДТП: легковушка на скорости влетела в УАЗ, водитель погиб

Анна Рудык
Авария, ДТП, смертельное ДТП, ДТП в Харькове
Смертельная авария в Харькове. Фото: Telegram канал
Смертельная авария в Харькове. Фото: Telegram канал "Харьков оперативный"

В Харькове произошла смертельная авария, во время которой погиб водитель легкового автомобиля ВАЗ. Об этом сообщает Telegram канал "Харьков оперативный".

Так, сообщается, что легковой автомобиль на скорости влетел в УАЗ. Авария произошла на улице Клочковской.

"Смертельное ДТП на Клочковской, 136. ВАЗ-2114 влетел под "буханку" (УАЗ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля скончался не приходя в сознание.

На фото видно, что передняя часть автомобиля ВАЗ полностью смята. На место прибыли полицейские и медики. Автомобиль УАЗ получил гораздо менее серьезные повреждения, чем ВАЗ-2114.

Смертельная авария в Харькове - легковушка влетела в УАЗСмертельная авария в Харькове - легковушка влетела в УАЗ

Как сообщали Українські Новини, в Харькове водитель Mitsubishi сбил насмерть двух пожилых женщин на пешеходном переходе. Предварительно причиной ДТП стало грубое нарушение со стороны водителя правил дорожного движения.

Ранее в тройном ДТП в Харькове пострадали четыре человека, среди них дети.

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