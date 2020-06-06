В Харькове произошло смертельное ДТП: легковушка на скорости влетела в УАЗ, водитель погиб

В Харькове произошла смертельная авария, во время которой погиб водитель легкового автомобиля ВАЗ. Об этом сообщает Telegram канал "Харьков оперативный". Так, сообщается, что легковой автомобиль на скорости влетел в УАЗ. Авария произошла на улице Клочковской. "Смертельное ДТП на Клочковской, 136. ВАЗ-2114 влетел под "буханку" (УАЗ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель легкового автомобиля скончался не приходя в сознание. На фото видно, что передняя часть автомобиля ВАЗ полностью смята. На место прибыли полицейские и медики. Автомобиль УАЗ получил гораздо менее серьезные повреждения, чем ВАЗ-2114. Смертельная авария в Харькове - легковушка влетела в УАЗ Как сообщали Українські Новини, в Харькове водитель Mitsubishi сбил насмерть двух пожилых женщин на пешеходном переходе. Предварительно причиной ДТП стало грубое нарушение со стороны водителя правил дорожного движения. Ранее в тройном ДТП в Харькове пострадали четыре человека, среди них дети.