Сегодня Международный день Друзей: лучшие поздравления в стихах

На второй неделе лета, 9 июня в мире отмечают Международный день друзей, целью котрого является напомнить миру о том, как важна дружба в жизни человека. Українські Новини собрали подборку поздравлений в стихах, а также расскажут историю возникновения праздника.

История праздника

Изначально идея празднования Дня друзей впервые возникла в США в первой половине прошлого столетия. Вместе с тем, о ней на какое-то время забыли и возродилась она только в 1958 году.

В 1958 году ООН тоже решила отметить День друзей, однако конкретной даты для празднования так и не избрали. Значительно позже, в своей 65-й сессии Генеральная Ассамблея ООН в резолюции от 27 апреля 2011 года установила Международный день дружбы. Датой праздника было выбрано 30 июля. Основой для этого праздника была Декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты.

Празднование предлагали устраивать каждое первое воскресенье августа, но позже решили перенести торжество на начало лета.

Подборка стихов

День друзей — особый праздник,

Это очень важный день.

Другом быть большое счастье,

Также, как иметь друзей.

Другом быть бывает трудно

И не вовремя порой,

С ним не будет сложно, нудно,

Он всегда, везде с тобой.

Поздравляю с этим чудным

Днем родных душей людей.

Будь всегда хорошим другом

И не забывай друзей!

Я желаю этот праздник

Встретить весело и дружно.

Смеха, радости и счастья

И большой и крепкой дружбы.

С Днем дружбы тебя поздравляю,

Ведь дружба ценнее валюты.

Ценнее богатства и злата.

Дороже алмазов и шубы.

Быть другом — бывает не просто,

Хотя и безумно приятно.

Всегда есть сто тем и вопросов,

Веселые праздники, даты.

Желаю тебе я сегодня

Улыбок и радости, счастья.

Побольше друзей и здоровья,

Чтоб с ними почаще встречаться.

Вітаю з Днем друзів!

Разом жити нам веселіше.

Знай, хоч в радість, хоч в біду

Я тебе не підведу!

Лише добра тобі бажаю,

Щастя, радості й любові,

Ніколи не знати печалі.

Краще все буде з тобою!

С днем друзей хочу поздравить,

Это праздник для всех нас.

Дружбу светлую восславить,

Ту, что лечит нас подчас.

Вам беречь друзей желаю,

Никогда не предавать,

Помогать, любить и верить,

Обожать и понимать.

Сьогодні сонце не йде в тінь –

Сьогодні яскравою, світлою дружби день.

Нехай життя кипить в колі чарівних почуттів,

А один, як раніше, чекає вас де-небудь.

Нехай радість веселкою струмує знову,

Зберігає надія, береже любов,

Нехай в нескінченність відлітають пристрасті,

Усмішок, натхнення і щастя!

Поздравить я хочу скорей

Всех дорогих моих друзей,

Вам пожелать добра и света,

В душе всегда чтоб было лето,

Улыбок, радости, веселья,

Любви, достатка вашим семьям,

Хочу, чтоб чаще мы встречались

И никогда не расставались!

Как сообщали Українські Новини, помимо Дня друзей, 9 июня христиане в Украине также отмечают день Мученицы Феодоры.

Кроме того, астролог назвал три знака зодиака, которых ждут хорошие перспективы сегодня.