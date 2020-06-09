Сегодня Международный день Друзей: лучшие поздравления в стихах

На второй неделе лета, 9 июня в мире отмечают Международный день друзей, целью котрого является напомнить миру о том, как важна дружба в жизни человека. Українські Новини собрали подборку поздравлений в стихах, а также расскажут историю возникновения праздника. История праздника Изначально идея празднования Дня друзей впервые возникла в США в первой половине прошлого столетия. Вместе с тем, о ней на какое-то время забыли и возродилась она только в 1958 году. В 1958 году ООН тоже решила отметить День друзей, однако конкретной даты для празднования так и не избрали. Значительно позже, в своей 65-й сессии Генеральная Ассамблея ООН в резолюции от 27 апреля 2011 года установила Международный день дружбы. Датой праздника было выбрано 30 июля. Основой для этого праздника была Декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты. Празднование предлагали устраивать каждое первое воскресенье августа, но позже решили перенести торжество на начало лета. Подборка стихов День друзей — особый праздник, Это очень важный день. Другом быть большое счастье, Также, как иметь друзей. Другом быть бывает трудно И не вовремя порой, С ним не будет сложно, нудно, Он всегда, везде с тобой. Поздравляю с этим чудным Днем родных душей людей. Будь всегда хорошим другом И не забывай друзей! Я желаю этот праздник Встретить весело и дружно. Смеха, радости и счастья И большой и крепкой дружбы. С Днем дружбы тебя поздравляю, Ведь дружба ценнее валюты. Ценнее богатства и злата. Дороже алмазов и шубы. Быть другом — бывает не просто, Хотя и безумно приятно. Всегда есть сто тем и вопросов, Веселые праздники, даты. Желаю тебе я сегодня Улыбок и радости, счастья. Побольше друзей и здоровья, Чтоб с ними почаще встречаться. Вітаю з Днем друзів! Разом жити нам веселіше. Знай, хоч в радість, хоч в біду Я тебе не підведу! Лише добра тобі бажаю, Щастя, радості й любові, Ніколи не знати печалі. Краще все буде з тобою! С днем друзей хочу поздравить, Это праздник для всех нас. Дружбу светлую восславить, Ту, что лечит нас подчас. Вам беречь друзей желаю, Никогда не предавать, Помогать, любить и верить, Обожать и понимать. Сьогодні сонце не йде в тінь – Сьогодні яскравою, світлою дружби день. Нехай життя кипить в колі чарівних почуттів, А один, як раніше, чекає вас де-небудь. Нехай радість веселкою струмує знову, Зберігає надія, береже любов, Нехай в нескінченність відлітають пристрасті, Усмішок, натхнення і щастя! Поздравить я хочу скорей Всех дорогих моих друзей, Вам пожелать добра и света, В душе всегда чтоб было лето, Улыбок, радости, веселья, Любви, достатка вашим семьям, Хочу, чтоб чаще мы встречались И никогда не расставались! Как сообщали Українські Новини, помимо Дня друзей, 9 июня христиане в Украине также отмечают день Мученицы Феодоры. Кроме того, астролог назвал три знака зодиака, которых ждут хорошие перспективы сегодня.