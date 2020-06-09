подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут хорошие перспективы сегодня
09 июня 2020, вторник, 05:15 37
Lifestyle 2020-06-09T05:15:01+03:00
Українські Новини
Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут хорошие перспективы сегодня

Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут хорошие перспективы сегодня

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, Гороскоп на вторник
Гороскоп на 9 июня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 9 июня 2020. Фото: pixabay

После длинных выходных некоторым знакам зодиака будет трудно вернуться к рабочему ритму. Но не Тельцам, Ракам и Водолеям. Звезды уверяют, что их ждет успешный день, который откроет перед представителями этих знаков зодиака хорошие перспективы. Побробнее об астрологическом прогнозе на вторник, 9 июня, расскажут Українські Новини.

Телец

Во вторник Тельцам удастся договориться с теми, кто раньше был настроен критично по отношению к ним. Не исключены перемены и на трудовом поприще. Представителям этого знака могут поступить предложения о работе или они начнут новое дело, работу в новом направлении. А вечер принесет много неожиданных сюрпризов со стороны близких и любимых.

Рак

Вторник сулит Ракам значительный прогресс в делах. Звезды уверяют, что если представители этого знака проявят настойчивость и терпение, то смогут добиться положительного исхода в решении важных вопросов. Знакомства, которые сможете завязать в этот день, получат свое продолжение, могут стать началом любовного романа.

Водолей

Водолеев ждет благоприятный день, все события будут развиваться перспективно.Успех будет сопутствовать в трудоустройстве, можно начинать обучение или пробовать себя на новом поприще. Однако звезды советуют во вторник проявлять внимание к поступающей информации, не принимать скоропалительных решений, а полученные деловые предложения прежде анализировать и только после этого давать ответ. Вечером ожидайте приятных романтических сюрпризов.

Как сообщали Українські Новини, астролог рассказал, что сулит июнь всем знакам зодиака.

Также рассказывали о том, какие достопримечательности стоит посетить в Одесской области во время летнего отпуска.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня Гороскоп на вторник

Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут тр...
Астролог назвал три знака зодиака, которым улыбнет...
Астролог назвал три знака зодиака, у которых начне...
Астролог назвал три знака зодиака, которых ждет фи...
Минздрав ослабил требования к работе рынков
Массовые мероприятия пока не разрешат: у Зеленского обсудили ослабление карантина
Новости
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Минздрав ослабил требования к работе рынков 23:47
Картошка дешеветь не будет: эксперты дали прогноз цен на рынке 23:18
На Донбассе открываются пункты пропуска: кто сможет проехать 22:47
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
больше новостей
Жара накрыла Украину. Прогноз погоды на выходной понедельник 14:28 Карта
Бывший штукатур и сварщик: кто такой депутат Виктор Мялик, имеющий в Киеве 158 квартир 11:01
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько 13:40
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
больше новостей
Бывший штукатур и сварщик: кто такой депутат Виктор Мялик, имеющий в Киеве 158 квартир 11:01
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Илья Кива. Фото: Facebook
Кива хочет переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь убитого в США Джорджа Флойда 12:20
С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько 13:40
больше новостей
Зеленский планирует урегулировать статус первой леди на законодательном уровне
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok