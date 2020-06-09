Сьогодні Міжнародний день Друзів: найкращі привітання у віршах

9 червня у світі відзначають Міжнародний день друзів, метою якого є нагадати світу про те, як важлива дружба в житті людини. Українські Новини зібрали добірку привітань у віршах, а також розкажуть історію виникнення свята. Історія свята Спочатку ідея святкування Дня друзіввиникла у США в першій половині минулого століття. Однак про неї на якийсь час забули і відродилася вона тільки в 1958 році. У 1958 році ООН теж вирішила відзначити День друзів, проте конкретної дати для святкування так і не обрали. Значно пізніше, у своїй 65-й сесії Генеральна Асамблея ООН в резолюції від 27 квітня 2011 року встановила Міжнародний день дружби. Датою свята було обрано 30 липня. Основою для цього свята була Декларація та програма дій в галузі культури миру та Міжнародного десятиріччя культури миру і ненасильства в інтересах всієї планети. Святкування пропонували влаштовувати кожну першу неділю серпня, але пізніше вирішили перенести свято на початок літа. Добірка віршів День друзей — особый праздник, Это очень важный день. Другом быть большое счастье, Также, как иметь друзей. Другом быть бывает трудно И не вовремя порой, С ним не будет сложно, нудно, Он всегда, везде с тобой. Поздравляю с этим чудным Днем родных душей людей. Будь всегда хорошим другом И не забывай друзей! Я желаю этот праздник Встретить весело и дружно. Смеха, радости и счастья И большой и крепкой дружбы. З Днем дружбы тебя поздравляю, Ведь дружба ценнее валюты. Ценнее богатства и злата. Дороже алмазов и шубы. Быть другом — бывает не просто, Хотя и безумно приятно. Всегда есть сто тем и вопросов, Веселые праздники, даты. Желаю тебе я сегодня Улыбок и радости, счастья. Побольше друзей и здоровья, Чтоб с ними почаще встречаться. С днем друзей хочу поздравить, Это праздник для всех нас. Дружбу светлую восславить, Ту, что лечит нас подчас. Вам беречь друзей желаю, Никогда не предавать, Помогать, любить и верить, Обожать и понимать. Сьогодні сонце не йде в тінь – Сьогодні яскравою, світлою дружби день. Нехай життя кипить в колі чарівних почуттів, А один, як раніше, чекає вас де-небудь. Нехай радість веселкою струмує знову, Зберігає надія, береже любов, Нехай в нескінченність відлітають пристрасті, Усмішок, натхнення і щастя! Поздравить я хочу скорей Всех дорогих моих друзей, Вам пожелать добра и света, В душе всегда чтоб было лето, Улыбок, радости, веселья, Любви, достатка вашим семьям, Хочу, чтоб чаще мы встречались И никогда не расставались! Як повідомляли Українські Новини, крім Дня друзів, 9 червня християни в Україні також відзначають день Мучениці Феодори. Крім того, астролог назвав три знака зодіаку, яких чекають хороші перспективи сьогодні.