Сьогодні Міжнародний день Друзів: найкращі привітання у віршах

9 червня у світі відзначають Міжнародний день друзів, метою якого є нагадати світу про те, як важлива дружба в житті людини. Українські Новини зібрали добірку привітань у віршах, а також розкажуть історію виникнення свята.

Історія свята

Спочатку ідея святкування Дня друзіввиникла у США в першій половині минулого століття. Однак про неї на якийсь час забули і відродилася вона тільки в 1958 році.

У 1958 році ООН теж вирішила відзначити День друзів, проте конкретної дати для святкування так і не обрали. Значно пізніше, у своїй 65-й сесії Генеральна Асамблея ООН в резолюції від 27 квітня 2011 року встановила Міжнародний день дружби. Датою свята було обрано 30 липня. Основою для цього свята була Декларація та програма дій в галузі культури миру та Міжнародного десятиріччя культури миру і ненасильства в інтересах всієї планети.

Святкування пропонували влаштовувати кожну першу неділю серпня, але пізніше вирішили перенести свято на початок літа.

Добірка віршів

День друзей — особый праздник,

Это очень важный день.

Другом быть большое счастье,

Также, как иметь друзей.

Другом быть бывает трудно

И не вовремя порой,

С ним не будет сложно, нудно,

Он всегда, везде с тобой.

Поздравляю с этим чудным

Днем родных душей людей.

Будь всегда хорошим другом

И не забывай друзей!

Я желаю этот праздник

Встретить весело и дружно.

Смеха, радости и счастья

И большой и крепкой дружбы.

З Днем дружбы тебя поздравляю,

Ведь дружба ценнее валюты.

Ценнее богатства и злата.

Дороже алмазов и шубы.

Быть другом — бывает не просто,

Хотя и безумно приятно.

Всегда есть сто тем и вопросов,

Веселые праздники, даты.

Желаю тебе я сегодня

Улыбок и радости, счастья.

Побольше друзей и здоровья,

Чтоб с ними почаще встречаться.

С днем друзей хочу поздравить,

Это праздник для всех нас.

Дружбу светлую восславить,

Ту, что лечит нас подчас.

Вам беречь друзей желаю,

Никогда не предавать,

Помогать, любить и верить,

Обожать и понимать.

Сьогодні сонце не йде в тінь –

Сьогодні яскравою, світлою дружби день.

Нехай життя кипить в колі чарівних почуттів,

А один, як раніше, чекає вас де-небудь.

Нехай радість веселкою струмує знову,

Зберігає надія, береже любов,

Нехай в нескінченність відлітають пристрасті,

Усмішок, натхнення і щастя!

Поздравить я хочу скорей

Всех дорогих моих друзей,

Вам пожелать добра и света,

В душе всегда чтоб было лето,

Улыбок, радости, веселья,

Любви, достатка вашим семьям,

Хочу, чтоб чаще мы встречались

И никогда не расставались!

Як повідомляли Українські Новини, крім Дня друзів, 9 червня християни в Україні також відзначають день Мучениці Феодори.

Крім того, астролог назвав три знака зодіаку, яких чекають хороші перспективи сьогодні.