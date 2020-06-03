подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 июня 2020, среда, 05:45 423
Бизнес 2020-06-03T05:51:38+03:00
Українські Новини
Запасов отечественного картофеля хватит до августа, — украинские фермеры

Запасов отечественного картофеля хватит до августа, — украинские фермеры

Кира Молчанова
Фермеры, Картофель, Ассоциация фермеров, цены на картошку
Картофель. Фото: pixabay
Картофель. Фото: pixabay

На карантине овощи из борщового набора дорожали стремительными темпами, и украинские фермеры прогнозируют, что осенью эта тенденция сохранится. Так, собственного картофеля хватит с июня по август, а дальше продукт придется закупать и цена на него будет выше отечественного.

Об этом заявила исполнительная директорка Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова, — передает 5 канал.

Картофель в Украину попадает из Египта, Беларуси и России, а отечественный производитель на фоне этого разнообразия теряется. Но этого можно было бы избежать, имей фермеры в своем распоряжении оросительные системы и хранилища для картофеля.

"В этом году молодой картофель не насаждали разве что на асфальте. Сытым у нас по картофелю будет июнь и кусочек июля. А вот дальше могут быть вопросы. Потому что средне поздних и поздних сортов посажено абсолютно столько же, сколько и в прошлом году", - рассказала Руженкова.

По ее словам, потом импорт возобновится. И завозить зарубежные продукты будет в разы дешевле, чем оптово скупаться в отечественных аграриев.

Специалисты отмечают, что в Украине цены растут до тех пор, пока в страну не начнут завозить импортный дешевый товар. Но в этом году из-за пандемии коронавируса мировые цены выросли, и в Украину хлынет дорогой товар, который окажется на 10-12% дороже, чем украинцы привыкли.

Как сообщали Українські Новини, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Глущенко заявил, что из-за коронавируса продукты в Украине не подорожают.

С 22 апреля в Украине работает регулирование цен на товары, имеющие важную социальную значимость, в том числе продукты.

Больше новостей о: Фермеры Картофель Ассоциация фермеров цены на картошку

Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен
В Киеве открылись большинство детсадов
Новости
Запасов отечественного картофеля хватит до августа, — украинские фермеры 05:45
Пенсионная реформа в Украине: какие нововведения ждут украинцев при начислении выплат 05:45 Инфографика
Врачи рассказали, как не заболеть COVID-19 в общественном транспорте 05:25
Гривна продолжает расти в начале лета. Курс НБУ на среду 05:15
Журналистка в США. Скриншот видео.
В США во время протестов пострадала украинская журналистка 23:56
больше новостей
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
Украина не намерена понижать пенсионный возраст 15:19
Апрельский рейтинг зарплат: кому из силовиков начислили самую большую сумму 15:13 Инфографика
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
ОПГ Илюхи и Журавля: СМИ рассказали, кто и почему устроил массовую перестрелку в Броварах 13:30
больше новостей
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
Отстраненного из-за стрельбы в Броварах главу полиции Винницкой области повысили 20:03
Первый зам Офиса Президента Трофимов заработал 625 тыс. гривен, а машину купил за 710 тыс. гривен 21:59
Рада призвала мир признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 геноцидом 13:31
больше новостей
Полиция задержала еще 13 участников стрельбы в Броварах под Киевом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok