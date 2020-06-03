Запасов отечественного картофеля хватит до августа, — украинские фермеры

На карантине овощи из борщового набора дорожали стремительными темпами, и украинские фермеры прогнозируют, что осенью эта тенденция сохранится. Так, собственного картофеля хватит с июня по август, а дальше продукт придется закупать и цена на него будет выше отечественного.

Об этом заявила исполнительная директорка Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова, — передает 5 канал.

Картофель в Украину попадает из Египта, Беларуси и России, а отечественный производитель на фоне этого разнообразия теряется. Но этого можно было бы избежать, имей фермеры в своем распоряжении оросительные системы и хранилища для картофеля.

"В этом году молодой картофель не насаждали разве что на асфальте. Сытым у нас по картофелю будет июнь и кусочек июля. А вот дальше могут быть вопросы. Потому что средне поздних и поздних сортов посажено абсолютно столько же, сколько и в прошлом году", - рассказала Руженкова.

По ее словам, потом импорт возобновится. И завозить зарубежные продукты будет в разы дешевле, чем оптово скупаться в отечественных аграриев.

Специалисты отмечают, что в Украине цены растут до тех пор, пока в страну не начнут завозить импортный дешевый товар. Но в этом году из-за пандемии коронавируса мировые цены выросли, и в Украину хлынет дорогой товар, который окажется на 10-12% дороже, чем украинцы привыкли.

Как сообщали Українські Новини, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Глущенко заявил, что из-за коронавируса продукты в Украине не подорожают.

С 22 апреля в Украине работает регулирование цен на товары, имеющие важную социальную значимость, в том числе продукты.