На Донбассе открываются пункты пропуска: кто сможет проехать

В то время, как боевики на Донбассе не выпускают никого из ОРДЛО, штаб ООС готовится к открытию контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе после 10 июня согласно ослаблению карантина. Но в Донецкой ОГА против этого решения из-за увеличения случаев коронавируса.

Об этом рассказал пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб в эфире канала "Украина 24".

По словам чиновника, пройти линию разграничения без самоизоляции и обсервации смогут только абитуриенты и их сопровождающие.

"На данный момент, согласно действующим нормам, от обязательной обсервации освобождены только абитуриенты и лица, которые их сопровождают. Что касается остальных граждан, они должны при прохождении контроля предъявить активированное приложение "Дій вдома" или пройти соответствующую обсервацию по местам, определенным местными органами власти", — сказал он.

Представитель пограничной службы напомнил, что за нарушение правил предусмотрено наказание.

"В любых случаях, когда лицо будет отказываться от прохождения обсервации, об этом будут сообщать соответственно работникам Нацполиции и санитарно-карантинным подразделениям", — отметил он.

Как сообщали Українські Новини, ранее Кабинет Министров разрешил работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.

Тем временем, из-за коронавируса и карантина 28 марта прекратился пропуск граждан и транспорта через линию разграничения с ОРДЛО.