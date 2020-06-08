Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика

Пенсионерка Любовь Колючая из Кировоградской области, которой депутат "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире ток-шоу советовал продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку, общалась с помощниками депутата и просила помочь купить ей новый газовый котёл, но помощи так и не дождалась, пишет "Страна".

"Приехала комиссия из Кировограда две девочки молоденькие по указанию депутата, они сказали, что у меня якобы есть земля и уехали. Какая земля? У меня подагра, дед лежит в больнице. Все деньги почти идут на лекарства и больницу. Они посмотрели котёл, глава сельрады сказал, что они поручили это ему, а у него таких средств нет. Комиссия уехала и уже две недели молчат", - сообщила Любовь Павловна.

Издание сообщает, ту самую собаку "элитной породы" зовут Шарик. По словам пенсионерки, она живет очень бедно и имеет проблемы со здоровьем. Ее пенсия составляет 2 тыс. грн, а за коммунальные услуги в том месяце ей нужно было заплатить 3 тыс.

Также женщина поблагодарила людей, которые сбросили ей денег на карту, чтобы помочь заплатить счета за коммуналку, и рассказала, как ее собака Шарик.

"Спасибо всем. Платила и платила. Потихоньку, правда, жарко стало. Шарик лежит бедненький в холодке", - рассказала женщина.

Как сообщали Українськi Новини, в начале февраля народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар в эфире телеканала "112" предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. Так он ответил на вопрос Любови Павловны из Кировоградской области, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату услуг ЖКХ.

Пенсионерка же на предложение Брагара продать собаку посоветовала ему продать мозги.

В "Слуге народа" извинились за слова Брагара пенсионерке и посоветовали ему не ходить на ток-шоу, а в сети потроллили депутата Брагара.

Тем временем, СЕТАМ выставило на продажу 2 собак, конфискованных по решениям судов.