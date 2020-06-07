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07 июня 2020, воскресенье, 16:08 406
Происшествия 2020-06-07T17:00:02+03:00
Українські Новини
На кладбище под Ивано-Франковском произошло масштабное ДТП

На кладбище под Ивано-Франковском произошло масштабное ДТП

Надежда Комендантова
Кладбище, ДТП с авто, ДТП с пострадавшими

В поминальную субботу, которую перенсил из-за карантина на 6 июня, в селе Чукаловка вблизи Ивано-Франковска произошло дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла вблизи городского кладбища. По словам очевидца, погибших нет.

Об этом  сообщает "Галка".

По информации очевидцев, водитель белой машины выезжала с кладбища и не убедилась в безопасности маневра. В итоге - были разбиты 5 машин: Volkswagen Passat B6, Geely МK, Hyundai i30, Volkswagen Jetta и Mitsubishi Outlander.

Как сообщали в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, в результате столкновения на крышу перевернулся легковой автомобиль Volkswagen Passat B6. На момент прибытия спасателей, бригада "скорой" обследовала 50-летнюю пассажирку автомобиля "Фольксваген".

Спасатели подняли автомобиль на колеса, отсоединили клеммы АКБ автомобилей Volkswagen Passat B6 и Geely МK, а также отбуксировали их на обочину дороги.

Как сообщали Українські Новини, в субботу в Украине отмечали Родительскую субботу – поминальные дни. 

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