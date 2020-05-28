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28 мая 2020, четверг, 22:49 103
Общество 2020-05-28T23:30:01+03:00
Українські Новини
В Киеве открыли уникальную выставку сказочных инсталляций из цветов "Алиса в стране чудес"

В Киеве открыли уникальную выставку сказочных инсталляций из цветов "Алиса в стране чудес"

Надежда Комендантова
Алиса в стране чудес, Выставка, Льюис Кэрролл, Цветы, Инсталляция, выставка цветов, парк

В то время, как Киев перешел ко 2-му этапу ослабления карантина, в столичном парке "Победа" открыли уникальную выставку цветочных инсталляций, посвященную произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Сказочный кролик, чеширский кот, огромные часы, шахматные фигуры и море цветов - выставка объединяет 5 локаций с 3D-объектами и фотозоне.

Об этом сообщает КП по СЗН Днепровского района.

Для создания выставки работники КО "Киевзеленстрой" использовали более 50 тысяч цветов.

Выставка цветочных инсталляций
Выставка цветочных инсталляций "Алиса в стране чудес" Фото: kyivcity.gov.ua
Выставка цветочных инсталляций
Выставка цветочных инсталляций "Алиса в стране чудес" Фото: kyivcity.gov.ua
Выставка цветочных инсталляций
Выставка цветочных инсталляций "Алиса в стране чудес" Фото: kyivcity.gov.ua
Выставка цветочных инсталляций
Выставка цветочных инсталляций "Алиса в стране чудес" Фото: kyivcity.gov.ua
Выставка цветочных инсталляций
Выставка цветочных инсталляций "Алиса в стране чудес" Фото: kyivcity.gov.ua
Выставка цветочных инсталляций
Выставка цветочных инсталляций "Алиса в стране чудес" Фото: facebook.com/dniprouzn
Выставка цветочных инсталляций
Выставка цветочных инсталляций "Алиса в стране чудес" Фото: facebook.com/dniprouzn
Выставка цветочных инсталляций
Выставка цветочных инсталляций "Алиса в стране чудес" Фото: facebook.com/dniprouzn
Выставка цветочных инсталляций
Выставка цветочных инсталляций "Алиса в стране чудес" Фото: facebook.com/dniprouzn
Выставка цветочных инсталляций
Выставка цветочных инсталляций "Алиса в стране чудес" Фото: facebook.com/dniprouzn
Выставка цветочных инсталляций
Выставка цветочных инсталляций "Алиса в стране чудес" Фото: facebook.com/dniprouzn

"С сегодняшнего дня в парке "Победа" Вас ждет районная выставка цветов - настоящее цветущее чудо, темой которой стало произведение Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". 5 композиций с вертикальными конструкциями, 3D-объектами и фото зонами не оставит равнодушным никого. Кролик станет самой любимой частью цветочной прогулки детей, чеширский кот так и заставляет улыбнуться, а магический пенек обязательно осуществит Ваши желания. Поэтому приглашаем в цветущую сказку, где Вас ждет много интересного и яркого", - сказано в сообщении компании.

В парке можно увидеть героев сказки. Это кролик, чеширский кот, волшебный пенек, который исполняет желания, а также шахматные фигуры, и огромные часы.

Парк приглашает в сказочное путешествие.

Ранее в Киеве выставка тюльпанов-2020 проходила в онлайн-режиме из-за каратина в Украине. 

Тем временем, в Киеве проходит выставка "Живых драконов" на ВДНХ.

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