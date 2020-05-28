В Киеве открыли уникальную выставку сказочных инсталляций из цветов "Алиса в стране чудес"

В то время, как Киев перешел ко 2-му этапу ослабления карантина, в столичном парке "Победа" открыли уникальную выставку цветочных инсталляций, посвященную произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Сказочный кролик, чеширский кот, огромные часы, шахматные фигуры и море цветов - выставка объединяет 5 локаций с 3D-объектами и фотозоне. Об этом сообщает КП по СЗН Днепровского района. Для создания выставки работники КО "Киевзеленстрой" использовали более 50 тысяч цветов. [gallery-6125] "С сегодняшнего дня в парке "Победа" Вас ждет районная выставка цветов - настоящее цветущее чудо, темой которой стало произведение Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". 5 композиций с вертикальными конструкциями, 3D-объектами и фото зонами не оставит равнодушным никого. Кролик станет самой любимой частью цветочной прогулки детей, чеширский кот так и заставляет улыбнуться, а магический пенек обязательно осуществит Ваши желания. Поэтому приглашаем в цветущую сказку, где Вас ждет много интересного и яркого", - сказано в сообщении компании. В парке можно увидеть героев сказки. Это кролик, чеширский кот, волшебный пенек, который исполняет желания, а также шахматные фигуры, и огромные часы. Парк приглашает в сказочное путешествие. Ранее в Киеве выставка тюльпанов-2020 проходила в онлайн-режиме из-за каратина в Украине. Тем временем, в Киеве проходит выставка "Живых драконов" на ВДНХ.