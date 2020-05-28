В Киеве открыли уникальную выставку сказочных инсталляций из цветов "Алиса в стране чудес"

Для создания выставки работники КО "Киевзеленстрой" использовали более 50 тысяч цветов.

"С сегодняшнего дня в парке "Победа" Вас ждет районная выставка цветов - настоящее цветущее чудо, темой которой стало произведение Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". 5 композиций с вертикальными конструкциями, 3D-объектами и фото зонами не оставит равнодушным никого. Кролик станет самой любимой частью цветочной прогулки детей, чеширский кот так и заставляет улыбнуться, а магический пенек обязательно осуществит Ваши желания. Поэтому приглашаем в цветущую сказку, где Вас ждет много интересного и яркого", - сказано в сообщении компании.

В парке можно увидеть героев сказки. Это кролик, чеширский кот, волшебный пенек, который исполняет желания, а также шахматные фигуры, и огромные часы.

Парк приглашает в сказочное путешествие.

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