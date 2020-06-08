Гривна продолжает расти. Официальный курс НБУ

Национальный банк продолжает повышать официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июня, на 9,48 коп. до 26,6005 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5-8 июня, на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,7175 1 доллар США 26,6005 1 швейцарский франк 27,7580 10 иен 2,4359 10 российских рублей 3,8778 1 евро 30,1477

Как сообщали Українські Новини, с 29 мая по 5 июня курс продажи наличного доллара после укрепления гривны в четверг в обменных пунктах киевских банков после двухнедельного роста понизился на 24,47 коп. до 26,7943 UAH/USD, курс покупки понизился на 22,29 коп. до 26,5479 UAH/USD.

Тем временем в Украине после двухнедельного роста доллар в обменниках падает. Курс продажи понизился на 24,47 копеек, а курс покупки понизился на 22,29 копеек.