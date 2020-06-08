подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 июня 2020, понедельник, 10:07 46
Экономика 2020-06-08T10:30:02+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает расти. Официальный курс НБУ

Гривна продолжает расти. Официальный курс НБУ

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк продолжает повышать официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июня, на 9,48 коп. до 26,6005 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5-8 июня, на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,7175
1 доллар США 26,6005
1 швейцарский франк 27,7580
10 иен 2,4359
10 российских рублей 3,8778
1 евро 30,1477

Как сообщали Українські Новини, с 29 мая по 5 июня курс продажи наличного доллара после укрепления гривны в четверг в обменных пунктах киевских банков после двухнедельного роста понизился на 24,47 коп. до 26,7943 UAH/USD, курс покупки понизился на 22,29 коп. до 26,5479 UAH/USD.

Тем временем в Украине после двухнедельного роста доллар в обменниках падает. Курс продажи понизился на 24,47 копеек, а курс покупки понизился на 22,29 копеек.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют курс доллара Курс евро

Гривна на межбанке укрепилась перед длинными выход...
За прошедшую неделю курс доллара в Украине снизилс...
Гривна продолжает расти в цене. Курс НБУ на 9 июня...
После двухнедельного роста доллар в обменниках пад...
Украина на карантине почти три месяца. Когда наступит следующий этап ослаблений
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики
Новости
На Донбассе боевики ранили двоих украинских военных 10:33
Гривна продолжает расти. Официальный курс НБУ 10:07
За сутки в Украине коронавирусом инфицировались вдвое больше людей, чем выздоровели 09:42
Украина на карантине почти три месяца. Когда наступит следующий этап ослаблений 09:21
В зоне ООС относительное затишье. Только стреляют из пулемета 23:50
больше новостей
Нардеп Мялик задекларировал 158 квартир, 150 млн гривен и 1 млн долларов наличными 22:01
Жара накрыла Украину. Прогноз погоды на выходной понедельник 14:28 Карта
Бывший штукатур и сварщик: кто такой депутат Виктор Мялик, имеющий в Киеве 158 квартир 11:01
Аномальная жара до +32 и дожди. Прогноз погоды на Троицу 21:00
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
больше новостей
Бывший штукатур и сварщик: кто такой депутат Виктор Мялик, имеющий в Киеве 158 квартир 11:01
Нардеп Мялик задекларировал 158 квартир, 150 млн гривен и 1 млн долларов наличными 22:01
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
В МОЗ объяснили, кто должен закупать антисептики и средства защиты для детсадов 14:00
Владимир Зеленский в День журналиста дал пресс-конференцию
Зеленский покатался с журналистами на велосипедах в Залесье 16:38
больше новостей
Зеленский хочет легализовать в Украине частные армии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok