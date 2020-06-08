Украинская пустыня и соленое озеро. Куда поехать в отпуск в Харьковской области

Далеко не все европейские страны готовы принять в этом году украинских туристов и далеко не все украинцы готовы к дорогой поездке в другую страну. Но жителям Харьковской области есть из чего выбирать. На Харьковщине есть увлекательные места, где будет интересно весь отпуск.

Пустыня. Фото: wtr.com.ua

Кицевская пустыня

Кициевская пустыня в Печенежском районе – это место для гармонии с собой. Местность представляет собой бугристые пески среди сосновых лесов. Совсем недалеко от цивилизации можно попробовать поймать свой "дзен". А любители экстремального туризма могут поискать здесь танковые снаряды. Некогда пустыню использовали как полигон для танковых учений.

Кицевская пустыня является уникальной природной зоной не только с ландшафтной точки зрения, но также и с натуралистической, ведь эта пустынная и отчасти степная местность стала домом для многочисленных редких видов насекомых, которые практически нигде не встречаются на территории Украины.

Добраться до пустыни можно на своем автомобиле, едя по трассе МО3 в сторону населенного пункта Печенеги, а в районе села Кициевка свернуть и ехать через хвойный лес. Общественным транспортом можно доехать из Харькова автобусом 147 до микрорайона Солнечный, а оттуда ехать автобусом 1485 в направлении пгт. Печенеги, но выйти в селе Кициевка.

Меловые горы. Фото: find-way.com.ua

Меловые горы

В сотне километров от Харькова Харькова на северо-востоке области раскинулся Национальный природный парк "Двуречанский". Визитная карточка парка – меловые горы на правом берегу реки Оскол.

В парке обитает около 30 видов животных, птиц и растений, занесенных в Красную книгу Украины. Поэтому прогулка здесь будет увлекательной и для детей, и для взрослых. К примеру, в Двуречанском парке можно понаблюдать за белыми цаплями, гусями, лебедями, куропатками, коршунами, орлами. А в пойме реки Оскол гнездится очень редкая птица - большая поганка или чомга.

Меловые горы представляют собой каскад холмов разных размеров и причудливых форм. Их хорошо заметно издали на фоне других пейзажей, поэтому проехать мимо невозможно.

Добираться до Меловых гор удобнее всего своей машиной. Общественный транспорт – автобус 299 ходит от автостанции №6 до села Двуречная.

Соленое озеро. Фото: nemcd.com

Соленое озеро

Соленое озеро, в которое нельзя нырнуть из-за высокого содержания соли, находится в селе Антоновка. В 1962 году в этих краях искали газ. Прорубили скважину глубиной 3 км, но что-то пошло не так, и газ под давлением 300 атмосфер вырвался из скважины, образовав 20-метровый фонтан газовый фонтан. Местных жителей даже пришлось эвакуировать отсюда, а газ поджечь, чтобы выгорел. А когда аварию устранили, почва осела и образовался огромный кратер, который заполнила соленая вода. Долго было неизвестно, какая глубина у образовавшегося озера. Ходили слухи о 200-метровом провале, но недавно глубину водоема измерили. Она 9,5 метров.

Удобнее всего приехать сюда на своей машине. На общественном транспорте из Харькова сюда можно добраться от центрального автовоказала (пр. Гагарина, 22), где нужно сесть на автобус Харьков-Кегичевка, ехать до поворота на село Антоновка, а затем пройтись пешком 15-20 минут.

Усадьба Шидловских

Аристократы Шидловские построили свою усадьбу в конце 1770-х и передавали ее из поклоения в поколение. Позже ее перестроили в стиле французского короля Людовика XVI, стараясь избежать любых острых углов. Именно в таком виде она и дошла до нашего времени. В конце XIX века указом российского императора Александра III дворец был объявлен государственным заповедником. Но в советское время усадьба опустела. Здесь располагался ветеринарный техникум, а с 1997 года здание ждет, что, либо его отреставрируют, либо оно окончательно разрушится.

Великобурлукская степь

В менее сотне километров от Харькова находится ландшафтный парк Великобурлукская степь. Здесь можно найти как редкие виды растений, так и степных сурков и байбаков. Любители пернатых смогут увидеть здесь птиц с необычной для Украины яркой расцветкой: это золотые щурки. Гнездятся эти птички колониями в песчаном карьере не менее яркой окраски.

Українські Новини ранее писали, что любители истории получат удовольствие от отпуска на родине Гетьманщины – в Черниговской области.

Тем временем, на Полтавщине есть много красивых городов с интересной архитектурой и традициями. Туда тоже можно съездить в отпуск.