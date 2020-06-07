В зоне ООС относительное затишье. Только стреляют из пулемета

На Донбассе после того, как были ранены украинские военные, наступило относительное затишье, но боевики не прекратили обстреливать позиции ВСУ. В воскресенье, 7 июня, противник один раз нарушил режим прекращения огня.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, после обстрела из крупнокалиберного пулемета подверглись украинские позиции вблизи Луганского ВСУ пришлось ответить на обстрелы огнем из штатного вооружения. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет. Потери противника уточняются.

"Украинские военнослужащие действовали решительно и адекватно ответили враждебным подразделениям, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность", - заверили в штабе.

На участках разведения с начала суток было тихо.

Как сообщали Українськi Новини, 5 июня боевики пять раз обстреляли позиции сил ООС и ранили одного военного.

3 июня на Донбассе боевики девять раз устраивали провокации и лишились одного "бойца".