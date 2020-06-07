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07 июня 2020, воскресенье, 14:28 764 Карта
Общество 2020-06-07T15:15:01+03:00
Українські Новини
Жара накрыла Украину. Прогноз погоды на выходной понедельник

Жара накрыла Украину. Прогноз погоды на выходной понедельник

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

В то время, как на Троицу в Украине ударила аномальная жара, в понедельник 8 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный небольшой дождь с грозами, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +11...+16 градусов, днем +​​22...+27 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь с грозами, температура ночью +9...+14, днем ​+​15...+20 градусов.

В Моршине кратковременный дождь с грозами, температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Сваляве также небольшой дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +26...+32 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +27...+32 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +27...+32 градусов.

На юге Украины также переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +27...+32 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13....+18 градусов, днем +27...+32 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31 градусов.

7 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +17...+21 градусов, в районе Приморского +15 градусов, в Днепре возле Киева +16 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 8 июня от Гидрометцентра.Прогноз погоды в Украине на 8 июня от Гидрометцентра.

Как сообщали Українськi Новини,в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

В то ж время, началось лето с резкого похолодания до мороза и снега в некоторых областях Украины. 

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