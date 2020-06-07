Поминальные дни в Киеве: полный список транспорта на городские кладбища

В этом году из-за эпидемии коронавируса в Киеве поминальные дни на городских кладбищах проходят с 6 до 8 июня. Киевская городская государственная администрация (КГГА) организует 59 специальных маршрутов с использованием 372 автобусов, 223 троллейбусов и 141 трамвая.

Об этом сообщили в пресс служба КГГА.

Также в этот период организованы дополнительные автобусные маршруты к основным городским кладбищам, а именно: Южного, Северного, Лесного.7 и 8 июня дополнительные маршруты к городским кладбищам будут работать с уменьшенным количеством подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком.

Движение общественного транспорта будет организовано по следующим маршрутам:

Северное

Автобусные маршруты: Пригородное сообщение

№ 258 - станция метро "Лесная" - Северное кладбище

Трамвайные маршруты (специальные рейсы) :

№ 8 - станция метро "Позняки" - станция метро "Лесная"

№28 - ул. Милославская - станция метро "Лесная"

№29 - Красный хутор - станция метро "Лесная"

№35 - ул. Сержа Лифаря - станция метро "Лесная"

Южное

Автобусные маршруты: Пригородное сообщение

№740 (доп.) - Одесская площадь - Южное кладбище

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№11 - Музей архитектуры -ул. Маршальская

№12 - ул. Юрия Смолича -Зализничний вокзал

№43 - Кибцентр - Дарницкая площадь

№45 - станция метро "Выставочный центр" - станция метро "Васильковская"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 208 - Голосеевская площадь - универсам "Беличи"

№ 444 - ул. Метрологическая - станция метро "Дружбы Народов"

№ 461 - Экспоцентр Украины - станция метро "Святошин"

№ 496 - станция метро "Лукьяновская" - клиническая больница "Феофания"

№ 576 - ул. Ефремова - авторынок "Чапаевка".

Лесное

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№63 - станция метро "Красный хутор" - Лесной массив

№77 - ул. Курнатовського- Лесное кладбище

№81 - станция метро "Лесная" - Лесной массив

№101 - станция метрополитена "Почайна" - ул. Милославская

№121 (доп.) - станция метрополитена "Почайна" - Лесное кладбище

№122 (доп.) - станция метро "Оболонь" - Лесное кладбище

№124 (доп.) - станция метро "Черниговская" - Лесное кладбище

№125 (доп.) - универсам "Позняки" - Лесное кладбище

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№25 - ул. Свободы - станция метрополитена "Почайна"

№ 30 - ул. Милославская - Кадетский гай

№ 30К - ул. Милославская - ул. Дегтяревская

№37 - станция метро "Лесная" - ул. Милославская

№37А - станция метро "Лесная" - Поликлиника

Трамвайные маршруты (специальные рейсы):

№5 - ул. Сержа Лифаря - "Троещина-2"

№22 - б-р Перова - ЗЖБК

№28 - ул. Милославская - станция метро "Лесная"

№33-К - ул. Сержа Лифаря- ул. П. Усенко

№35 - ул. Сержа Лифаря - станция метро "Лесная"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 233 - станция метро "Лесная" - ул. Лесковская

№ 242 - ул. Гарматная - станция метро "Лесная"

№ 405 - Универмаг "Детский Мир" - ул. Маяковского

№ 414 - ул. Сосюры - ул. Будищанська

№ 415 - станция метро "Харьковская" - ул. кубанской Украины

№ 416 - Кибцентр - ул. Драйзера

№ 434 - ул. Бальзака - станция метро "Черниговская"

№ 523 - ул. Каштановая - станция метро "Дружбы Народов"

№ 529 - с. Бортничи (овощная база) - ул. Маяковского

№ 544 - ул. Космонавта Волкова - ул. Андрея Малышко

№ 555 - ДВРЗ - ул. Кибальчича

№ 590 - станция метро "Лыбидская" - ул. Лисковская

№ 600 - универмаг "Детский мир" - ул. Теодора Драйзера

Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№16 - ул. Академика Щусева - площадь Независимости

№19 - площадь Космонавтов - ул. Олега Ольжича

№23 - ул. Академика Туполева - Лукьяновская площадь

№23К - ул. Академика Туполева - станция метро "Дорогожичи"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 432 - ул. Новоукраинская - Контрактовая площадь

№ 439 - жилой массив Виноградарь - площадь Победы

№ 558 - проспект Свободы - Центральный железнодорожный вокзал

СоломенскоеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 69 - станция метро "Дворец спорта" - ул. Литвиненко-Вольгельмут

№ 119 - ул. Юрия Смолича - Контрактовая площадь

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№3 - Железнодорожный массив - Дворец спорта

№8 - ул. Смелянская - площадь Льва Толстого

№ 17 - площадь Космонавтов - площадь Льва Толстого

№ 9 - Аэропорт - площадь Льва Толстого

№19 - площадь Космонавтов - ул. Ольжича

№ 19-Д - Кадетский гай -ул. Юрия Ильенко

№ 30 - ул. Кадетский Гай - ул. Милославская

№ 40 - Кадетский гай - станция метро "Дворец спорта"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 220 - ул. Тростянецкая - ул. Медовая

№ 223 - ул. Академика Туполева - Южный железнодорожный вокзал

№ 401 - ул. Чернобыльская - Южный железнодорожный вокзал

№ 496 - станция метро "Лукьяновская" - клиническая больница "Феофания"

№ 518 - ул. Сырецкая - ул. кадетский Гай

Пуща-Водицкое

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 30 - станция метро "Академгородок" - санаторий "Лесная поляна"

Трамвайные маршруты (специальные рейсы):

№12 - с. Пуща-Водица - Контрактовая площадь

№ 17 - с. Пуща-Водица - ул. Иорданская

№19 - Контрактовая площадь - площадь Тараса Шевченко

Корчеватское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№20 - станция метро "Льва Толстого" - Овощная база жилого массива Корчеватое

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 202 - ул. Булаховского - станция метро "Святошин"

№ 470 - ул. Ягодная - Музей Второй мировой войны

№ 557 - станция метро "Лыбидская" - жилой массив "Корчеватое"

№ 567 - станция метро "Выдубичи" - авторынок "Чапаевка"

№ 200-К - ул. Ушакова - ул. Гаршина

Святошинское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№23 - ул. Симиренко - ул. Салютная

№56 - станция метро "Выставочный центр" - станция метро "Академгородок"

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№39 - ул. Чернобыльская - просп. Леся Курбаса

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 401 - ул. Чернобыльская - Южный железнодорожный вокзал

№ 408 - ул. Обуховская - железнодорожная станция "Киев-Волынский"

№ 576 - ул. Академика Ефремова - авторынок "Чапаевка"

Братское и Михайловское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 9 - ул. Булгакова - станция метро "Лукьяновская"

Трамвайные маршруты (специальные рейсы):

№ 1 - Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 171 - станция метро "Дворец Спорта" - ул. Волгоградская

№ 188 - ул. Симиренко - станция метро "Нивки"

№ 198 - железнодорожный вокзал "Центральный" - Институт сердечно-сосудистой хирургии

№ 201 - б-р Кольцова - станция метро "Шулявская"

№ 408 - ул. Обуховская - железнодорожная станция "Киев-Волынский"

№ 411 - ул. Симиренко - станция метро "Дворец Спорта"

№ 421 - ул. Симиренко - станция метрополитена "Почайна"

№ 461 - станция метро "Святошин" - Экспоцентр Украины

№ 510 - ул. Ирпенская - ул. Булгакова

№ 576 - ул. Ефремова - авторынок "Чапаевка"

Мышеловское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№52 - станция метро "Лыбидская" - ул. Закарпатская

Чапаевске

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№43 - станция метро "Выдубичи" - с. Козин

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 576 - ул. Ефремова - авторынок "Чапаевка"

Пироговское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№27 - станция метро "Лыбидская" - с. пирогов

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 576 - ул. Ефремова - авторынок "Чапаевка"

Совское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№19 - ул. Изюмская - станция метро "Васильковская"

№19К - ул. Изюмская - Совское кладбище

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 205 - Дарницкая площадь - Индустриальный путепровод

№ 239 - станция метро "Лыбидская" - станция метро "Шулявская"

Городское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№14 - станция метро "Нивки" - Лесопитомник

№32 - станция метро "Нивки" - Минский массив

№90 - ул. Григоровича-Барского - площадь Валерия Марченко

№90к - станция метро "Святошин" - площадь Валерия Марченко

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№ 16 - ул. Академика Туполева - Майдан Независимости

№23 - ул. Академика Туполева - Лукьяновская площадь

№23К- ул. Академика Туполева - станция метро "Дорогожичи"

№5 - ул. Белицкая - площадь Льва Толстого

№26 - ул. Свободы - станция метро "Нивки"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 166 - станция метро "Лукьяновская" - гипермаркет "Ашан Беличи"

№ 186 - станция метро "Святошин" - ул. Стеценко

№ 223 - ул. Академика Туполева - Южный железнодорожный вокзал

№ 437 - ул. Генерала Наумова - ул. Наталии Ужвий

№ 439 - жилой массив Виноградарь - площадь Победы

№ 518 - ул. Сырецкая - ул. кадетский Гай

№ 581 - площадь Тараса Шевченко - станция метро "Святошин"

Байковое

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№5 - ул. Изюмская - Центральный железнодорожный вокзал

№5-К - ул. Байкова - ул. Изюмская

№ 12 - ул. Изюмская - Южный железнодорожный вокзал

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№ 1 - ул. Маршальская - ул. Жилянская

№12 - станция метро "Васильковская" - Железнодорожный вокзал

№ 40 - Кадетский гай - станция метро "Дворец спорта"

№42Д - станция метро "Лыбидская" - железнодорожная платформа "Киев-Волынский"

№ 50 - ул. Милославская - станция метро "Лыбидская"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 220 - ул. Тростянецкая - ул. Медовая

№ 457 - станция метро "Лыбидская" - ул. Грабовского

№ 507 - железнодорожный вокзал "Южный" - Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

№ 520 - станция метро "Лыбидская" - музей Второй мировой войны

№ 539 - ул. Ракетная - железнодорожный вокзал "Центральный"

Дарницкое и Позняковское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 17 - станция метро "Харьковская" - ул. Михаила Драгоманова

№ 18 - станция метро "Харьковская" - Харьковское шоссе

№ 42 - ул. Митрополита Андрея Шептицкого - ул. Елизаветы Чавдар

№ 45 - ул. Петра Григоренко - станция метро "Дарница"

№ 51 - станция метро "Лыбидская" - станция метро "Красный хутор"

№ 63 - станция метро "Красный хутор" - массив "Лесной"

№ 115 - Контрактовая площадь-железнодорожный вокзал "Дарница"

Трамвайные маршруты (специальные рейсы):

№8 - станция метро "Позняки" - станция метро "Лесная"

№22 - б-р Перова - завод железобетонных конструкций

№29 - Красный хутор - станция метро "Лесная"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 152 - ул. Привокзальная - с. Бортничи (Овощная база)

№ 407 - ул. Михаила Гришко - ул. Привокзальная

№ 415 - станция метро "Харьковская" - ул. кубанской Украины

№ 422 - Рембаза - ул. Маршальская

№ 503 - ул. Митрополита Андрея Шептицкого - станция метро "Красный Хутор"

№ 526 - станция метро "Лесная" - станция метро "Позняки"

№ 529 - с. Бортичи - ул. Маяковского

№ 542 - ул. Митрополита Андрея Шептицкого - станция метро "Осокорки"

Зверинецкое

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 76 - ул. Зверинецкая - станция метро "Печерская"

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№43 - Кибцентр - Дарницкая площадь

№ 50 - ул. Милославская - станция метро "Лыбидская"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 205 - Дарницкая площадь - Индустриальный путепровод

№ 416 - Кибцентр - ул. Драйзера

№ 422 - Рембаза - ул. Маршальская

№ 590 - станция метро "Лыбидская" - ул. Лесковская

Бортничанское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№104 - станция метро "Харьковская" - с. Бортничи

Вигуровское и ТроещанськеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:

№6 - ул. Сосюры - Парковка (с. Троещина)

Военное

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№16 - ул. Академика Щусева - площадь Независимости

№19 - площадь Космонавтов - ул. Ольжича

№23 - ул. Академика Туполева - Лукьяновская площадь

№ 30 - ул. Милославская - Кадетский гай

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 166 - станция метро "Лукьяновская" - гипермаркет "Ашан Беличи"

№ 432 - ул. Новоукраинская - Контрактовая площадь

№ 439 - жилой массив Виноградарь - площадь Победы

№ 550 - ул. Милославская - жилой массив Кадетский гай

№ 558 - проспект Свободы - Центральный железнодорожный вокзал

Жулянское

Автобусные маршруты в обычном режиме движение в:

№ 75 - станция метро "Выставочный центр" - ул. Московская (с. Жуляны)

№ 78 - станция метро "Васильковская" - Севастопольская площадь

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 461 - станция метро "Святошин" - Экспоцентр Украины

№ 576 - ул. Академика Ефремова - авторынок "Чапаевка"

Беличанское

Автобусные маршруты:

№ 97 - станция метро "Святошин" - массив Новобеличи (рынок)

№ 97-К - станция метро "Васильковская" - массив Новобеличи (рынок)

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 200-К - ул. Николая Ушакова - ул. Гаршина

№ 202 - ул. Булаховского - станция метро "Святошин"

№ 408 - ул. Булаховского - железнодорожная станция "Киев-Волынский"

№ 497-К - станция метро "Академгородок" -ул. генерала Наумова

Куреневское

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

№ 6 - Минский массив - Майдан Независимости

№ 18 - ул. Сошенко - Майдан Независимости

№25 - ул. Свободы - станция метрополитена "Почайна"

№28 - ул. Свободы - станция метро "Лукьяновская"

№33 - Минский массив - Южный железнодорожный вокзал

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 219 - станция метро "Контрактовая площадь" - Диагностический центр

№ 518 - ул. Сырецкая - Кадетский Гай

№ 525 - станция метро "Почайна" - торговый центр "Эпицентр"

№ 558 - ул. Свободы - железнодорожный вокзал "Центральный"

Быковнянское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№11 - станция метро "Лесная" - Радиоцентр (с. Быковня)

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 526 - станция метро "Лесная" - станция метро "Позняки"

Как сообщали Українськi Новини, в апреле КГГА перенесла поминальные дни на 6 июня из-за карантина.

В то же время, в апреле кладбища столицы посетили 13 тыс. человек в сравнении с 5-7 млн в предыдущие годы.