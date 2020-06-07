Поминальные дни в Киеве: полный список транспорта на городские кладбища

В этом году из-за эпидемии коронавируса в Киеве поминальные дни на городских кладбищах проходят с 6 до 8 июня. Киевская городская государственная администрация (КГГА) организует 59 специальных маршрутов с использованием 372 автобусов, 223 троллейбусов и 141 трамвая. Об этом сообщили в пресс служба КГГА. Также в этот период организованы дополнительные автобусные маршруты к основным городским кладбищам, а именно: Южного, Северного, Лесного.7 и 8 июня дополнительные маршруты к городским кладбищам будут работать с уменьшенным количеством подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком. Движение общественного транспорта будет организовано по следующим маршрутам: Северное Автобусные маршруты: Пригородное сообщение № 258 - станция метро "Лесная" - Северное кладбище Трамвайные маршруты (специальные рейсы) : № 8 - станция метро "Позняки" - станция метро "Лесная" №28 - ул. Милославская - станция метро "Лесная" №29 - Красный хутор - станция метро "Лесная" №35 - ул. Сержа Лифаря - станция метро "Лесная" Южное Автобусные маршруты: Пригородное сообщение №740 (доп.) - Одесская площадь - Южное кладбище Троллейбусные маршруты (специальные рейсы): №11 - Музей архитектуры -ул. Маршальская №12 - ул. Юрия Смолича -Зализничний вокзал №43 - Кибцентр - Дарницкая площадь №45 - станция метро "Выставочный центр" - станция метро "Васильковская" Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 208 - Голосеевская площадь - универсам "Беличи" № 444 - ул. Метрологическая - станция метро "Дружбы Народов" № 461 - Экспоцентр Украины - станция метро "Святошин" № 496 - станция метро "Лукьяновская" - клиническая больница "Феофания" № 576 - ул. Ефремова - авторынок "Чапаевка". Лесное Автобусные маршруты в обычном режиме движения: №63 - станция метро "Красный хутор" - Лесной массив №77 - ул. Курнатовського- Лесное кладбище №81 - станция метро "Лесная" - Лесной массив №101 - станция метрополитена "Почайна" - ул. Милославская №121 (доп.) - станция метрополитена "Почайна" - Лесное кладбище №122 (доп.) - станция метро "Оболонь" - Лесное кладбище №124 (доп.) - станция метро "Черниговская" - Лесное кладбище №125 (доп.) - универсам "Позняки" - Лесное кладбище Троллейбусные маршруты (специальные рейсы): №25 - ул. Свободы - станция метрополитена "Почайна" № 30 - ул. Милославская - Кадетский гай № 30К - ул. Милославская - ул. Дегтяревская №37 - станция метро "Лесная" - ул. Милославская №37А - станция метро "Лесная" - Поликлиника Трамвайные маршруты (специальные рейсы): №5 - ул. Сержа Лифаря - "Троещина-2" №22 - б-р Перова - ЗЖБК №28 - ул. Милославская - станция метро "Лесная" №33-К - ул. Сержа Лифаря- ул. П. Усенко №35 - ул. Сержа Лифаря - станция метро "Лесная" Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 233 - станция метро "Лесная" - ул. Лесковская № 242 - ул. Гарматная - станция метро "Лесная" № 405 - Универмаг "Детский Мир" - ул. Маяковского № 414 - ул. Сосюры - ул. Будищанська № 415 - станция метро "Харьковская" - ул. кубанской Украины № 416 - Кибцентр - ул. Драйзера № 434 - ул. Бальзака - станция метро "Черниговская" № 523 - ул. Каштановая - станция метро "Дружбы Народов" № 529 - с. Бортничи (овощная база) - ул. Маяковского № 544 - ул. Космонавта Волкова - ул. Андрея Малышко № 555 - ДВРЗ - ул. Кибальчича № 590 - станция метро "Лыбидская" - ул. Лисковская № 600 - универмаг "Детский мир" - ул. Теодора Драйзера Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник Троллейбусные маршруты (специальные рейсы): №16 - ул. Академика Щусева - площадь Независимости №19 - площадь Космонавтов - ул. Олега Ольжича №23 - ул. Академика Туполева - Лукьяновская площадь №23К - ул. Академика Туполева - станция метро "Дорогожичи" Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 432 - ул. Новоукраинская - Контрактовая площадь № 439 - жилой массив Виноградарь - площадь Победы № 558 - проспект Свободы - Центральный железнодорожный вокзал СоломенскоеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения: № 69 - станция метро "Дворец спорта" - ул. Литвиненко-Вольгельмут № 119 - ул. Юрия Смолича - Контрактовая площадь Троллейбусные маршруты (специальные рейсы): №3 - Железнодорожный массив - Дворец спорта №8 - ул. Смелянская - площадь Льва Толстого № 17 - площадь Космонавтов - площадь Льва Толстого № 9 - Аэропорт - площадь Льва Толстого №19 - площадь Космонавтов - ул. Ольжича № 19-Д - Кадетский гай -ул. Юрия Ильенко № 30 - ул. Кадетский Гай - ул. Милославская № 40 - Кадетский гай - станция метро "Дворец спорта" Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 220 - ул. Тростянецкая - ул. Медовая № 223 - ул. Академика Туполева - Южный железнодорожный вокзал № 401 - ул. Чернобыльская - Южный железнодорожный вокзал № 496 - станция метро "Лукьяновская" - клиническая больница "Феофания" № 518 - ул. Сырецкая - ул. кадетский Гай Пуща-Водицкое Автобусные маршруты в обычном режиме движения: № 30 - станция метро "Академгородок" - санаторий "Лесная поляна" Трамвайные маршруты (специальные рейсы): №12 - с. Пуща-Водица - Контрактовая площадь № 17 - с. Пуща-Водица - ул. Иорданская №19 - Контрактовая площадь - площадь Тараса Шевченко Корчеватское Автобусные маршруты в обычном режиме движения: №20 - станция метро "Льва Толстого" - Овощная база жилого массива Корчеватое Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 202 - ул. Булаховского - станция метро "Святошин" № 470 - ул. Ягодная - Музей Второй мировой войны № 557 - станция метро "Лыбидская" - жилой массив "Корчеватое" № 567 - станция метро "Выдубичи" - авторынок "Чапаевка" № 200-К - ул. Ушакова - ул. Гаршина Святошинское Автобусные маршруты в обычном режиме движения: №23 - ул. Симиренко - ул. Салютная №56 - станция метро "Выставочный центр" - станция метро "Академгородок" Троллейбусные маршруты (специальные рейсы): №39 - ул. Чернобыльская - просп. Леся Курбаса Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 401 - ул. Чернобыльская - Южный железнодорожный вокзал № 408 - ул. Обуховская - железнодорожная станция "Киев-Волынский" № 576 - ул. Академика Ефремова - авторынок "Чапаевка" Братское и Михайловское Автобусные маршруты в обычном режиме движения: № 9 - ул. Булгакова - станция метро "Лукьяновская" Трамвайные маршруты (специальные рейсы): № 1 - Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 171 - станция метро "Дворец Спорта" - ул. Волгоградская № 188 - ул. Симиренко - станция метро "Нивки" № 198 - железнодорожный вокзал "Центральный" - Институт сердечно-сосудистой хирургии № 201 - б-р Кольцова - станция метро "Шулявская" № 408 - ул. Обуховская - железнодорожная станция "Киев-Волынский" № 411 - ул. Симиренко - станция метро "Дворец Спорта" № 421 - ул. Симиренко - станция метрополитена "Почайна" № 461 - станция метро "Святошин" - Экспоцентр Украины № 510 - ул. Ирпенская - ул. Булгакова № 576 - ул. Ефремова - авторынок "Чапаевка" Мышеловское Автобусные маршруты в обычном режиме движения: №52 - станция метро "Лыбидская" - ул. Закарпатская Чапаевске Автобусные маршруты в обычном режиме движения: №43 - станция метро "Выдубичи" - с. Козин Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 576 - ул. Ефремова - авторынок "Чапаевка" Пироговское Автобусные маршруты в обычном режиме движения: №27 - станция метро "Лыбидская" - с. пирогов Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 576 - ул. Ефремова - авторынок "Чапаевка" Совское Автобусные маршруты в обычном режиме движения: №19 - ул. Изюмская - станция метро "Васильковская" №19К - ул. Изюмская - Совское кладбище Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 205 - Дарницкая площадь - Индустриальный путепровод № 239 - станция метро "Лыбидская" - станция метро "Шулявская" Городское Автобусные маршруты в обычном режиме движения: №14 - станция метро "Нивки" - Лесопитомник №32 - станция метро "Нивки" - Минский массив №90 - ул. Григоровича-Барского - площадь Валерия Марченко №90к - станция метро "Святошин" - площадь Валерия Марченко Троллейбусные маршруты (специальные рейсы): № 16 - ул. Академика Туполева - Майдан Независимости №23 - ул. Академика Туполева - Лукьяновская площадь №23К- ул. Академика Туполева - станция метро "Дорогожичи" №5 - ул. Белицкая - площадь Льва Толстого №26 - ул. Свободы - станция метро "Нивки" Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 166 - станция метро "Лукьяновская" - гипермаркет "Ашан Беличи" № 186 - станция метро "Святошин" - ул. Стеценко № 223 - ул. Академика Туполева - Южный железнодорожный вокзал № 437 - ул. Генерала Наумова - ул. Наталии Ужвий № 439 - жилой массив Виноградарь - площадь Победы № 518 - ул. Сырецкая - ул. кадетский Гай № 581 - площадь Тараса Шевченко - станция метро "Святошин" Байковое Автобусные маршруты в обычном режиме движения: №5 - ул. Изюмская - Центральный железнодорожный вокзал №5-К - ул. Байкова - ул. Изюмская № 12 - ул. Изюмская - Южный железнодорожный вокзал Троллейбусные маршруты (специальные рейсы): № 1 - ул. Маршальская - ул. Жилянская №12 - станция метро "Васильковская" - Железнодорожный вокзал № 40 - Кадетский гай - станция метро "Дворец спорта" №42Д - станция метро "Лыбидская" - железнодорожная платформа "Киев-Волынский" № 50 - ул. Милославская - станция метро "Лыбидская" Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 220 - ул. Тростянецкая - ул. Медовая № 457 - станция метро "Лыбидская" - ул. Грабовского № 507 - железнодорожный вокзал "Южный" - Национальный музей народной архитектуры и быта Украины № 520 - станция метро "Лыбидская" - музей Второй мировой войны № 539 - ул. Ракетная - железнодорожный вокзал "Центральный" Дарницкое и Позняковское Автобусные маршруты в обычном режиме движения: № 17 - станция метро "Харьковская" - ул. Михаила Драгоманова № 18 - станция метро "Харьковская" - Харьковское шоссе № 42 - ул. Митрополита Андрея Шептицкого - ул. Елизаветы Чавдар № 45 - ул. Петра Григоренко - станция метро "Дарница" № 51 - станция метро "Лыбидская" - станция метро "Красный хутор" № 63 - станция метро "Красный хутор" - массив "Лесной" № 115 - Контрактовая площадь-железнодорожный вокзал "Дарница" Трамвайные маршруты (специальные рейсы): №8 - станция метро "Позняки" - станция метро "Лесная" №22 - б-р Перова - завод железобетонных конструкций №29 - Красный хутор - станция метро "Лесная" Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 152 - ул. Привокзальная - с. Бортничи (Овощная база) № 407 - ул. Михаила Гришко - ул. Привокзальная № 415 - станция метро "Харьковская" - ул. кубанской Украины № 422 - Рембаза - ул. Маршальская № 503 - ул. Митрополита Андрея Шептицкого - станция метро "Красный Хутор" № 526 - станция метро "Лесная" - станция метро "Позняки" № 529 - с. Бортичи - ул. Маяковского № 542 - ул. Митрополита Андрея Шептицкого - станция метро "Осокорки" Зверинецкое Автобусные маршруты в обычном режиме движения: № 76 - ул. Зверинецкая - станция метро "Печерская" Троллейбусные маршруты (специальные рейсы): №43 - Кибцентр - Дарницкая площадь № 50 - ул. Милославская - станция метро "Лыбидская" Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 205 - Дарницкая площадь - Индустриальный путепровод № 416 - Кибцентр - ул. Драйзера № 422 - Рембаза - ул. Маршальская № 590 - станция метро "Лыбидская" - ул. Лесковская Бортничанское Автобусные маршруты в обычном режиме движения: №104 - станция метро "Харьковская" - с. Бортничи Вигуровское и ТроещанськеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения: №6 - ул. Сосюры - Парковка (с. Троещина) Военное Троллейбусные маршруты (специальные рейсы): №16 - ул. Академика Щусева - площадь Независимости №19 - площадь Космонавтов - ул. Ольжича №23 - ул. Академика Туполева - Лукьяновская площадь № 30 - ул. Милославская - Кадетский гай Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 166 - станция метро "Лукьяновская" - гипермаркет "Ашан Беличи" № 432 - ул. Новоукраинская - Контрактовая площадь № 439 - жилой массив Виноградарь - площадь Победы № 550 - ул. Милославская - жилой массив Кадетский гай № 558 - проспект Свободы - Центральный железнодорожный вокзал Жулянское Автобусные маршруты в обычном режиме движение в: № 75 - станция метро "Выставочный центр" - ул. Московская (с. Жуляны) № 78 - станция метро "Васильковская" - Севастопольская площадь Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 461 - станция метро "Святошин" - Экспоцентр Украины № 576 - ул. Академика Ефремова - авторынок "Чапаевка" Беличанское Автобусные маршруты: № 97 - станция метро "Святошин" - массив Новобеличи (рынок) № 97-К - станция метро "Васильковская" - массив Новобеличи (рынок) Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 200-К - ул. Николая Ушакова - ул. Гаршина № 202 - ул. Булаховского - станция метро "Святошин" № 408 - ул. Булаховского - железнодорожная станция "Киев-Волынский" № 497-К - станция метро "Академгородок" -ул. генерала Наумова Куреневское Троллейбусные маршруты (специальные рейсы): № 6 - Минский массив - Майдан Независимости № 18 - ул. Сошенко - Майдан Независимости №25 - ул. Свободы - станция метрополитена "Почайна" №28 - ул. Свободы - станция метро "Лукьяновская" №33 - Минский массив - Южный железнодорожный вокзал Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 219 - станция метро "Контрактовая площадь" - Диагностический центр № 518 - ул. Сырецкая - Кадетский Гай № 525 - станция метро "Почайна" - торговый центр "Эпицентр" № 558 - ул. Свободы - железнодорожный вокзал "Центральный" Быковнянское Автобусные маршруты в обычном режиме движения: №11 - станция метро "Лесная" - Радиоцентр (с. Быковня) Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси: № 526 - станция метро "Лесная" - станция метро "Позняки" Как сообщали Українськi Новини, в апреле КГГА перенесла поминальные дни на 6 июня из-за карантина. В то же время, в апреле кладбища столицы посетили 13 тыс. человек в сравнении с 5-7 млн в предыдущие годы.