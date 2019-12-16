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16 декабря 2019, понедельник, 09:18 1378
Верховная Рада и партии 2019-12-16T09:18:18+02:00
Українські Новини
Нардепа от "Слуги народа" избили люди в балаклавах

Нардепа от "Слуги народа" избили люди в балаклавах

Надежда Комендантова
Михаил Ананченко, Партия
Фото: Михаил Ананченко/Facebook
Фото: Михаил Ананченко/Facebook

В воскресенье в Сумах на депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко возле подъезда его дома напали два человека в балаклавах.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Сегодня, возвращаясь к дому, в родном городе Сумы, на меня у подъезда совершили нападение двое парней в балаклавах", - написал Ананченко.

Депутат отметил, что подобные действия не изменят политического направления партии. Депутат выразил надежду на беспристрастную реакцию на инцидент от правоохранителей, а также заявил, что фракция "Слуга народа" "всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле".

Как сообщали Українськi Новини, партия "Слуга народа" просила правоохранительные органы расследовать нападение на депутата Верховной Рады от одноименной фракции Андрея Богданца на заседании комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики.

Ранее постасовка с участием депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Андрея Богданца произошла во время заседания комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики. Согласно размещенному видео, приглашенные на заседание лица устроили потасовку у входа в зал, где проходило заседание комитета. На видео видно, как они пытались побить Богданца.

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