На Донбассе ранены двое украинских военных, уничтожен один оккупант

Вчера, 5 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены два украинских военных. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Отмечается, что противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" против защитников Авдеевки враг задействовал 82 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским и трижды вблизи Южного вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По окрестностям Хутора Свободного и Новоалександровки агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения … По данным разведки, 5 июня украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

Как сообщали Українські Новини, боевики пять раз обстреляли позиции сил ООС и ранили одного военного.

Также 2 июня на Донбассе боевики девять раз устраивали провокации и лишились одного "бойца".