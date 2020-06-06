подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 июня 2020, суббота, 08:29 57
Силовые структуры 2020-06-06T10:15:01+03:00
Українські Новини
На Донбассе ранены двое украинских военных, уничтожен один оккупант

На Донбассе ранены двое украинских военных, уничтожен один оккупант

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Вчера, 5 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены два украинских военных. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Отмечается, что противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" против защитников Авдеевки враг задействовал 82 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским и трижды вблизи Южного вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По окрестностям Хутора Свободного и Новоалександровки агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения … По данным разведки, 5 июня украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

Как сообщали Українські Новини, боевики пять раз обстреляли позиции сил ООС и ранили одного военного.

Также 2 июня на Донбассе боевики девять раз устраивали провокации и лишились одного "бойца".

Больше новостей о: война на Донбассе ООС Ситуация в зоне ООС обстрелы на Донбассе

Боевики на Донбассе не выпускают никого из ОРДЛО...
Боевики пять раз обстреляли позиции сил ООС и рани...
На Донбассе боевики девять раз устраивали провокац...
Боевики три раза обстреляли позиции сил ООС в поне...
Количество новых случаев коронавируса второй день подряд держится на одном уровне
Украина на карантине 87-й день. Что разрешено
Новости
ВОЗ дала новые рекомендации о ношении защитных масок здоровыми людьми 10:17
Количество новых случаев коронавируса второй день подряд держится на одном уровне 09:51 Инфографика
Бизнес. Фото: pixabay
Сколько получают топ-менеджеры частных компаний в Украине. ТОП-30 самых "дорогих" руководителей 09:25 Инфографика
Украина на карантине 87-й день. Что разрешено 08:55
На Донбассе ранены двое украинских военных, уничтожен один оккупант 08:29
больше новостей
Резко ударит жара до +30 градусов, но дожди и ветер не отступят. Прогноз погоды на 6 июня 21:00
Пенсионный фонд за один день выделил на финансирование пенсий 5,9 млрд гривен 07:15
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов 11:59
Митинг
Грушевского остановилась в пробках из-за митинга "евробляхеров" под Кабмином 13:39
В Приватбанке объяснили причину сбоев в работе приложения "Приват 24" 12:17
больше новостей
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов 11:59
Резко ударит жара до +30 градусов, но дожди и ветер не отступят. Прогноз погоды на 6 июня 21:00
Сегодня Родительская поминальная суббота: что нужно делать в этот день 06:45
Зеленский сказал, когда внесет в Раду законопроект о борьбе с домашним насилием 22:07
Северная Македония снова вводит карантин. В стране фиксируют новые вспышки коронавируса 21:30
больше новостей
Сегодня пасхальные поминальные дни, которые перенесли из-за карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok