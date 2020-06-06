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06 июня 2020, суббота, 13:51 573
Общество 2020-06-06T13:51:17+03:00
Українські Новини
Семь областей и Киев не готовы к смягчению карантина, - Минздрав

Семь областей и Киев не готовы к смягчению карантина, - Минздрав

Анна Рудык
Минздрав, Карантин, карантин в Украине, ослабление карантина
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

По состоянию на утро 6 июня 7 областей и Киев по-прежнему не соответствуют критериям для смягчения карантина. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Киев (15,87 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Волынская (14,55), Житомирская (14,16), Львовская (17,28), Ровненская (28,98), Черновицкая (30,96) области.

Показателю количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) не соответствует Донецкая область (11,97).

Заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, по состоянию на утро 6 июня ни в одной области не превышает 50%.

Самый большой этот показатель в Киеве (39,58%), Волынской (30,29%) и Кировоградской (30,84%) областях.

В Киеве количество тестирований на 100 тыс. населения составляет 58,35.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 5 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 37 человек до 1 748.

Также количество случаев коронавируса в Украине по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 550, всего 26 514 случаев с начала эпидемии.

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