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06 июня 2020, суббота, 12:22 164
Общество 2020-06-06T12:45:01+03:00
Українські Новини
В ГосЧС предупредили о подъеме уровней воды в реках

В ГосЧС предупредили о подъеме уровней воды в реках

Анна Рудык
Погода, погода в Украине, погода в Карпатах, Подъем воды в реках
Река
Река

Сегодня, 6 июня, когда в Украине ударит жара до +30, на реках Закарпатской области ожидается очередное повышение уровней воды в пределах русел рек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что повышение уровня воды будет без негативных последствий (над уровнями на 8 часов 5 июня) на участке Тисы В. Бычков - Хуст на 0,4 -0,8 м; на Тисе возле пгт Вилок – 2,0-2,5 м.

6-9 июня на реках бассейна Припяти ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 8 ч. 5 июня. Местами возможен выход воды на заводь.

Как сообщали Українські Новини, 6 июня в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие дожди, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.

Тем временем для украинцев наступил длинный уик-енд.

Также летом 2020 года ожидается аномальная жара и катаклизмы: синоптики "Укргидрометцентра" сделали прогноз погоды на 3 месяца. Украинцев ожидает жаркое лето с большим количеством дней с высокой температурой — 25-30 градусов и выше.

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